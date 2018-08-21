Kızını vuran cezaevi firarisi tutuklandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde cezaevi firarisi K.U., kızı N.U.'yu (13) av tüfeğiyle vurarark ağır yaraladı. Yaralı kız yoğun bakıma alındı, şüpheli tutuklandı.
Alanya Açık Cezaevi'nden firar eden K.U., dün gece henüz bilinmeyen nedenle Kaşlar Mahallesi'ndeki evde kızı N.U.'ya av tüfeğiyle ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden N.U. yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği N.U., ambulansla götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradaki müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen N.U., yoğun bakıma alındı.
Olay yerinden kaçan K.U. ise bugün sabah saatlerinde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U. tutuklandı.
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