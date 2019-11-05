HABER

Kızını ziyaret ettiği apartta ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

ISPARTA'ya, üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen Mustafa Özcan (45), çocuğunun kaldığı aparttaki odada ölü bulundu.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'ya, üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen Mustafa Özcan (45), çocuğunun kaldığı aparttaki odada ölü bulundu.
Mustafa Özcan, Isparta'da üniversitede okuyan kızını ziyarete, kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki aparta gitti. Üniversiteli kız, iddiaya göre, saat 10.30 sıralarında, babası Özcan'ı odada hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine, aparta sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özcan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın Daha önce bilinmeyen bir yapı! Mühendisler bile şaşkın
Koyun hırsızlarına jandarmadan suçüstüKoyun hırsızlarına jandarmadan suçüstü
Isparta’da zehir tacirlerine geçit yok, 30 günde 100 şüpheli yakalandıIsparta’da zehir tacirlerine geçit yok, 30 günde 100 şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

Ankara'da patlama iddiaları sonrası Valilik'ten açıklama

"Ankara'da patlama" iddialarıyla ilgili açıklama

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Rusya ile ikinci ortak devriye tamamlandı

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.