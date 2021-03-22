HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızının cenaze namazına giderken kaza yaptı: 4 yaralı

Kızının cenaze namazına giderken kaza yaptı: 4 yaralı

22.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kızının cenaze namazına giden ailenin kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçede Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müjde Çilingir’in İshaklı mahallesindeki cenaze namazına katılmak isteyen ailesi yolda seyir halindeyken süt arabası ile kafa kafaya çarpıştı.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kızının cenaze namazına giden ailenin kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müjde Çilingir’in İshaklı mahallesindeki cenaze namazına katılmak isteyen ailesi yolda seyir halindeyken süt arabası ile kafa kafaya çarpıştı. Vakfıkebir-Tonya karayolunda meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İsmet Garip, Emine Garip, Ömer Faruk Angın ve Celal Karadeniz Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından yaralılardan Celal Karadeniz Haçkalı Baba Devlet Hastanesine sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kadının hamile olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Bir ilçede korona alarmı! Bir ilçede korona alarmı!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısında yaralanan Rabia'dan kahreden haber

Cezaevinden izinli olarak çıkıp dehşet saçtı! Rabia'dan kahreden haber

Ağlı'da koronavirüs alarmı! Okullarda yüz yüze eğitime ara

Bir ilçede korona alarmı!

İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

Tokatladı, ayağını yıkattı, sigara içirdi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme!

Rus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Korku dolu anları böyle anlattı

Rus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Kabus anlarını böyle anlattı

Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine yıldırım düştü!

TBMM bahçesine yıldırım düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.