Kızının doktorundan gelen mesajı ifşa eden Ayşecan Tatari kimdir? Ayşecan Tatari kaç yaşında ve kiminle evli?

Ayşecan Tatari'nin kızının göz kontrolünü yapan doktor, sosyal medyada arkadaşına göndereceği "Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum" mesajını yanlışlıkla oyuncuya gönderdi. Ayşecan Tatari de gelen mesajı sosyal medyasından ifşa ederek tepki gösterdi. Oyuncunun paylaşımından sonra Ayşecan Tatari, ülke gündeminde en çok konuşulan isim oldu. Ayşecan Tatari hakkında vatandaşlar geniş çaplı araştırmalar yapmaya başladı. İşte Ayşecan Tatari hakkında merak edilen bilgiler...

AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

Ayşecan Tatari, 14 Mart 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Tatari, İstanbul İtalyan Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı. Tatari, bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 4 sezon "Duygu" rolüne hayat vermiştir. Daha sonra oyunculuk eğitimi almak üzere ABD'deki Stella Adler Studio of Acting okuluna gitti. Türkiye'ye dönünce özel bir tiyatroya katıldı. Sonrasında İBB Şehir Tiyatroları'na geçmeyi tercih etti.

AYŞECAN TATARİ DİZİLERİ NELERDİR?

Evdeki Yabancı

Çocuklar Duymasın

Çocuklar Ne Olacak

Yılanların Öcü

AYŞECAN TATARİ KİMİNLE EVLİ?

Çocuklar Duymasın'ın Duygusu yani Ayşecan Tatari, kendi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile 2017 yılında evlenmiştir. Çiftin bir kızları vardır.

AYŞECAN TATARİ KIZININ DOKTORUNU İFŞA ETTİ

Ayşecan Tatari'nin kızını muayene eden doktor, arkadaşına göndereceği “Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum” ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla oyuncuya gönderdi.

Instagram hesabından doktorun mesajını ifşa eden Ayşecan Tatari, “Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan’ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü hastasıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıkla. Nasıl? Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?” şeklinde tepkisini ortaya koydu.

