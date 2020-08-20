Kızının düğünü için barışan eşini, düğünden bir gün sonra öldüren koca otostop çekerken yakalandı

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta 18 Ağustos salı günü, saat 18.00 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti; 7 çocuk annesi Dudu Ç. ile M.Ç., bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Dudu Ç., geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı M.Ç. ile bir hafta önce, olaydan bir gün önce akşam yapılan kızının düğünü için barıştı. Ancak çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.Ç., tartışma sırasında Dudu Ç.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından kaçtı.

KOMŞUSU TANIYIP, YAKALADI

Polisin her yerde aradığı şüpheli koca M.Ç., bu sabah, Antalya- Serik Karayolu'nun Cumalı mevkisinde otostop çekerken yakalandı. M.Ç. ile aynı mahallede yaşayan Dursun Kara, yanındaki 2 arkadaşıyla yol kenarında otostop çeken M.Ç.'yi gördü. Kara ve arkadaşları yüzünde maske olan bitkin haldeki M.Ç.'yi yakalayıp, polisi aradı. Antalya merkeze gitmek üzere otostop çektiği belirlenen M.Ç., gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

'ONU BİZE VERİN'

Dudu Ç.'nin yakınları ve mahalle sakinleri ise Serik Polis Merkezi önüne giderek, "Onu bize verin, biz gereğini yapalım. Onu bizden saklamayın. O hunharca cinayet işledi" diye bağırdı. Dudu Ç.'nin babası Durmuş Kara ise fenalık geçirdi. Acılı baba yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Polis toplanan kalabalığı şüphelinin merkezde olmadığını söyleyerek, evlerine gönderdi.