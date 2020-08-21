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Kızının düğünü için barışan eşini, kıskançlık yüzünden öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 10:32 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için barışan eşi Dudu Çağın'ı (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve komşusu tarafından yol kenarında otostop çekerken yakalanan Metin Çağın (41) tutuklandı. Çağın, ifadesinde eşini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Kızının düğünü için barışan eşini, kıskançlık yüzünden öldürmüş

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta 18 Ağustos salı günü, saat 18.00 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti; 7 çocuk annesi Dudu Çağın ile Metin Çağın, bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Dudu Çağın, geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Metin Çağın ile bir hafta önce, olaydan bir gün önce akşam yapılan kızının düğünü için barıştı. Ancak çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Metin Çağın, tartışma sırasında Dudu Çağın'ı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından kaçtı.

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KOMŞUSU TANIYIP, YAKALADI

Polisin her yerde aradığı şüpheli koca Metin Çağın, dün sabah, Antalya- Serik Karayolu'nun Cumalı mevkisinde otostop çekerken yakalandı. Metin Çağın ile aynı mahallede yaşayan Dursun Kara, yanındaki 2 arkadaşıyla yol kenarında otostop çeken Metin Çağın'ı gördü. Kara ve arkadaşları yüzünde maske olan bitkin haldeki Metin Çağın'ı yakalayıp, polisi aradı. Antalya merkeze gitmek üzere otostop çektiği belirlenen Metin Çağın, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

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KISKANÇLIKTAN ÖLDÜRMÜŞ

Metin Çağın, dün gece adliyeye sevk edildi. Çağın, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçe mahkemece tutuklandı. Metin Çağın'ın savcılık ve mahkemedeki ifadesinde, eşini kıskançlık yüzünden bilerek ve isteyerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DHA

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