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Kızının düğünü için barışan eşini öldüren kocadan kan donduran sözler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için kendisiyle barışan eşi Dudu Ç.'yi (40) bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan M.Ç.'nin (41), çocuklarına, "Bir gün annenizi öldüreceğim", cinayetin ardından da telefonla aradığı babasına, "Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" dediği ortaya çıktı. 7 çocuk annesinden geriye ise kızının düğününde oynarken çekilen görüntüleri kaldı.

Kızının düğünü için barışan eşini öldüren kocadan kan donduran sözler

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 7 çocuk annesi Dudu Ç. ile M.Ç., bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Dudu Ç., geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı M.Ç. ile bir hafta önce, önceki akşam yapılan kızının düğünü için barıştı.

Ancak çift arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.Ç., tartışma sırasında Dudu Ç.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, öldürdü. Koca kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Acı haber üzerine gelen Dudu Ç.'nin annesi Şerife Kara ve babası Durmuş Kara, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, anne -babaya müdahale ederken, Dudu Ç.'nin cenazesi, otopsi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, kaçan kocayı ararken, aldırdığı uzaklaştırma kararının süresi mart ayında biten Dudu Ç., bugün Serik'te toprağa verilecek.

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'BİR GÜN ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM'

Öte yandan katil zanlısı kocanın, daha önce çocuklarına, "Bir gün annenizi öldüreceğim" dediği öğrenildi. Şüpheli koca M.Ç.'nin, cinayetin ardından cep telefonu ile babası Hüseyin Ç.'yi arayıp, "Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" dediği ortaya çıktı. Polis, çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu saptanan M.Ç.'nin intihar etme ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

DHA

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