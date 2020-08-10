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'Kızının düğününde herkese koronavirüs yaydığı' iddia edilmişti! İl Sağlık Müdürlüğü'nden o iddiaya yalanlama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 22:45 | Son Güncelleme

Bursa'da kızının düğününe katılan kadının, davetlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştırdığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

'Kızının düğününde herkese koronavirüs yaydığı' iddia edilmişti! İl Sağlık Müdürlüğü'nden o iddiaya yalanlama geldi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Kovid-19 PCR testi sonucu pozitif olan ve evde karantinası devam eden bir vatandaşın, buna rağmen kızının düğüne katılarak davetlilere hastalık bulaştırdığına yönelik iddianın araştırıldığı aktarıldı.

"TÜM TEMASLILAR TESPİT EDİLMİŞTİR"

Pozitif vakaların yakın çevresi, ailesi, iş arkadaşlarının da aralarında bulunduğu tüm temasların en ince noktasına kadar filyasyon ekiplerince tarandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basında çıkan haberler üzerine Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan incelemede Osmangazi ilçesinde 2 Ağustos tarihinde nişan cemiyeti geçmişi olan erkek hastanın olduğu görülmüştür. Bu kişi katıldığı nişan sonrası, şikayetlerinin başlaması üzerine 4 Ağustos'ta Çekirge Devlet Hastanesi'ne başvurmuştur. Hastaya yapılan PCR testinin 6 Ağustos'ta pozitif çıkması üzerine kişinin tüm temaslıları filyasyon ekiplerimizce tespit edilmiştir. O tarihten itibaren tüm temaslı hastalar izolasyon altına alınmış olup, takibi ekiplerimizce yapılmaktadır. Osmangazi ilçemizde bu nişan cemiyetine bağlı tek odak kaynaklı vaka artışı yoktur. Olayda bahsi geçen kayınvalidenin ise hiçbir semptom göstermediği, 6 Ağustos'tan itibaren sadece temaslı olarak izolasyona alındığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, haberdeki iddiada yer aldığı gibi cemiyetteki kişinin hastalığını bilerek gizlediği kastı olmadığının ortaya çıktığı belirtilerek, "Filyasyon çalışmaları esnasında kişilerin son dönemde temas ettiği kişiler kendilerine sorulmakta, bu sorgulama esnasında kişiler kendi şüphelerini beyan etmektedir. İnsanlar filyasyon sorgulamasında temas bilgilerini vermekten bazen kaçınmaktadır. Bu tarz durumlara filyasyon süreçlerinde sıkça rastlanmaktadır. Bu yüzden olayın sadece buradan kaynaklandığını bilebilmek mümkün değildir." (AA)


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