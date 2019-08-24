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Kızının erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Kütahya'da, kızının erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın tedavi altına alındı

Kütahya'da, kızının erkek arkadaşı tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Fuat Paşa Mahallesi'nde O.K. (16) ile kız arkadaşı H.U'nun (15) annesi S.U. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

O.K'nin, tartışma sırasında S.U'yu bacağından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

O.K'nin bir süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine giderek teslim olduğu öğrenildi.

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