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  4. Kızının feryadı yürekleri dağladı! Eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Kızının feryadı yürekleri dağladı! Eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

14.03.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Kızının feryadı yürekleri dağladı! Eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gizem Yıldız’ın (30) ilişkisi olduğu öne sürülen Şıhmüslüm Kavut (26) tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ömer Çelebi (30), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Çelebi’nin cenazesinde, 9 yaşındaki kızı Duru’nun, “Baba gitme, beni bırakma. Seni çok seviyorum” diye ağlaması, yürekleri dağladı.

Olay, 4 Mart gecesi ilçenin Şahin Özbilen Mahallesi'nde bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Ömer Çelebi, boşanmasına karşın birlikte yaşamaya devam ettiği Gizem Yıldız ve kızı Duru ile otururken kapı zili çaldı. Kapıyı açan Ömer Çelebi, silahlı saldırıya uğradı. Çelebi, yakın mesafeden boynuna, göğsüne ve karnına isabet kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Gizem Yıldız, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Ömer Çelebi, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çelebi, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİ SEVGİLİNİN PLAN YAPTIĞI BELİRLENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çelişkili ifadeler veren Gizem Yıldız'ı çapraz sorguya aldı. Yıldız, saldırıyı, bir süredir birlikte olduğu Şıhmüslüm Kavut'un düzenlediğini söyledi. Bunun üzerine Şıhmüslüm Kavut gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ömer Çelebi'yi öldürmek için iki sevgilinin plan yaptığını belirledi. Kavut'un saldırıyı gerçekleştirmeden önce Gizem Yıldız’a, "Saat 21.00 gibi geleceğim. Kapıyı sen açma" diye mesaj attığı öne sürüldü. Gizem Yıldız'ın, olay anında kapıyı Ömer Çelebi’den açmasını istediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gizem Yıldız azmettiricilikten, sevgilisi Şıhmüslüm Kavut ise adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

‘BABA GİTME, BENİ BIRAKMA’

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Ömer Çelebi, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çelebi’nin ölüm haberini alan yakınları, hastaneye gelerek gözyaşı döktü. Yakınları tarafından teslim alınan Çelebi’nin cenazesi, Ceyhan Asri Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede Çelebi’nin kızı Duru’nun, “Baba gitme, beni bırakma. Seni çok seviyorum baba” diyerek ağlaması, yürekleri dağladı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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