Kızının feryadı yürekleri dağladı! Eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Olay, 4 Mart gecesi ilçenin Şahin Özbilen Mahallesi'nde bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Ömer Çelebi, boşanmasına karşın birlikte yaşamaya devam ettiği Gizem Yıldız ve kızı Duru ile otururken kapı zili çaldı. Kapıyı açan Ömer Çelebi, silahlı saldırıya uğradı. Çelebi, yakın mesafeden boynuna, göğsüne ve karnına isabet kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Gizem Yıldız, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Ömer Çelebi, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çelebi, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİ SEVGİLİNİN PLAN YAPTIĞI BELİRLENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çelişkili ifadeler veren Gizem Yıldız'ı çapraz sorguya aldı. Yıldız, saldırıyı, bir süredir birlikte olduğu Şıhmüslüm Kavut'un düzenlediğini söyledi. Bunun üzerine Şıhmüslüm Kavut gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ömer Çelebi'yi öldürmek için iki sevgilinin plan yaptığını belirledi. Kavut'un saldırıyı gerçekleştirmeden önce Gizem Yıldız’a, "Saat 21.00 gibi geleceğim. Kapıyı sen açma" diye mesaj attığı öne sürüldü. Gizem Yıldız'ın, olay anında kapıyı Ömer Çelebi’den açmasını istediği öne sürüldü.