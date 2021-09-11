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Kızının gözleri önünde eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu

11.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Kökoğlu'nu (44) kızı Duygu Kökoğlu'nun (20) gözleri önünde bıçaklayarak, öldüren Aydın Kökoğlu (47), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kızının gözleri önünde eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Olay, geçen yıl 17 Mayıs'ta, merkeze bağlı Kurşunlu köyünde meydana geldi. 2 çocuk annesi Fatma Kökoğlu, kızı Duygu Kökoğlu ile birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla köydeki annesinin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta aracın arkasına gizlenip, bekleyen boşanma aşamasındaki Aydın Kökoğlu, eşi Fatma Kökoğlu ile kızının önünü keserek, tartışmaya başladı. Bu sırada belinden ekmek bıçağını çıkaran Aydın Kökoğlu, kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşini bıçakladı. Genç kız, panik ve korku içinde komşusunun evine sığınırken, Aydın Kökoğlu da olay yerinden kaçtı. Kalbinden ve karnından yaralanan Kökoğlu, ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Kökoğlu'nun cenazesi, köy mezarlığına defnedildi. Aydın Kökoğlu, jandarmaya teslim olurken, suç aleti de olay yerinden 810 metre uzaklıkta bulundu. Kökoğlu, Çanakkale 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Sanık Aydın Kökoğlu hakkındaki dava, Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın karar duruşmasına Kökoğlu, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandı. Kökoğlu, olay sonrası verdiği beyanları reddederek, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Kökoğlu'nun konuşmak için iş çıkışı kendisini çağırdığını, burada boşanmak istediğini söylediğini, hakaretler ettiğini, sağ cebinde bulunan bıçağı Fatma Kökoğlu'nun alarak kendi göbeğine sapladığını, bıçağı elinden almak istediğini, yere düştüklerinde bir darbenin de bu şekilde olduğunu, Fatma Kökoğlu'nun kardeşinden korktuğu için olay yerinden uzaklaştığını öne sürdü.

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Sanık ile tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Aydın Kökoğlu'nun 'eşe karşı nitelikli insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kökoğlu için verilen ağırlaştırılmış müebbet, Yargıtay yolu açık olmak üzere Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale
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