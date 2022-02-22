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Kızının gözü önünde eşini katletmişti! Mahkemede kendisini böyle savundu: Yaklaşık bir yıldır...

22.02.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, Necati Gürcan (40) eşi Ebru Gürcan'ı (34) kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına devam edilen davada kendisini savunan Gürcan, uyuşturucu tedavisi gördüğünü, kendisine şizofreni tanısı konduğunu söyledi. "Yaklaşık 1 senedir rüyalarımda, eşime araba çarparken görüyorum" diyen Gürcan, "Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmayı talep ediyorum. Tedavi görmek istiyorum" dedi. İşte olayın detayları!

Kızının gözü önünde eşini katletmişti! Mahkemede kendisini böyle savundu: Yaklaşık bir yıldır...

Kan donduran olay, geçen yıl Eylül ayında, Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati Gürcan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı, 6'ncı Sokak'taki eve, çatıdan balkona atlayarak giren Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan’ın önce kalbine, yere düşünce de koluna ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan Gürcan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi. Gürcan'ın, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tarafların ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ile Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter hazır bulundu.

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SAVUNMASINI TEKRARLADI

Duruşmada sanık Necati Gürcan, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kapıyı açsın, diye canını acıtmak istedim. O kapının öbür tarafındaydı. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı tam açsın, diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında, bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Kızım olayı net olarak gördü. Bursa AMATEM'de uyuşturucu tedavisi gördüm. Son dönemde şizofreni teşhisi koymuşlardı. Benim psikiyatrik tedavi görmemi istediler. Ben ise kabul etmedim. Yaklaşık 1 senedir rüyalarımda, eşime araba çarparken görüyorum" diyerek savunmasını tekrarladı.

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‘TEDAVİ GÖRMEK İSTİYORUM’

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına yönelik raporun henüz kendilerine ulaşmadığını bildirdi. Sanık Gürcan, hasta olduğunu öne sürerek, "Hakim bey, hastalığımdan dolayı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmayı talep ediyorum. Tedavi görmek istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Necati Gürcan'ın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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