Kızının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Olay günü kılık değiştirmiş

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme salonuna getirilen tutuklu sanık Ş.E., müştekilerin gösterdiği tepki sonrası başka bir mahkemeye alınarak, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca müştekiler, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Katil zanlısı Ş.E., “Nuran’la 20 yıllık bir evliliğimiz vardı. Olaya yakın zamanda benim ev hapsim vardı. Sonra Nuran’ın evine gittim. Zaten evime gider gelirdim. Zili çaldım. Kapıyı açan olmadı. Ben o gün sabaha kadar kapının önünde bekledim. Nuran sabah işe gittiğinde konuşayım. ‘Nuran sen ne yapmaya çalışıyorsun’ diye sormak istedim. Bana ‘Efe ben buralardan gideceğim. Defol başımdan’ dedi. Ben ders vermek için bacağına ateş etmek istedim. Ben kızımın kafasına silah dayayacak bir adam değilim. Ben kızımın gözü önünde karımı öldürecek biri değilim” dedi.

"BABAM KAFAMA SİLAH DOĞRULTTU"

Ş.E.’nin kızı R.E. ise, "Babam o gün yangın merdiveninden çıktı. Kılık değiştirmişti. Ben babamı görünce çığlık atmaya başladım. Bana ’bağırma yoksa seni öldürürüm’ diyerek kafama silah doğrulttu. Daha sonra anneme ateş etti. Ben olayın birebir şahidiyim. Babam annemi çok fazla tehdit ediyordu. Annem babamı kesinlikle aldatmadı. Ben şikayetçiyim” dedi.