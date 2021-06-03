HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Olay günü kılık değiştirmiş

Kızının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Olay günü kılık değiştirmiş

03.06.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de kızının gözü önünde eski eşini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda olayı anlatan sanığın kızı R.E., "Babam o gün yangın merdiveninden çıktı. Kılık değiştirmişti" dedi.

Kızının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Olay günü kılık değiştirmiş

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme salonuna getirilen tutuklu sanık Ş.E., müştekilerin gösterdiği tepki sonrası başka bir mahkemeye alınarak, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca müştekiler, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Katil zanlısı Ş.E., “Nuran’la 20 yıllık bir evliliğimiz vardı. Olaya yakın zamanda benim ev hapsim vardı. Sonra Nuran’ın evine gittim. Zaten evime gider gelirdim. Zili çaldım. Kapıyı açan olmadı. Ben o gün sabaha kadar kapının önünde bekledim. Nuran sabah işe gittiğinde konuşayım. ‘Nuran sen ne yapmaya çalışıyorsun’ diye sormak istedim. Bana ‘Efe ben buralardan gideceğim. Defol başımdan’ dedi. Ben ders vermek için bacağına ateş etmek istedim. Ben kızımın kafasına silah dayayacak bir adam değilim. Ben kızımın gözü önünde karımı öldürecek biri değilim” dedi.

"BABAM KAFAMA SİLAH DOĞRULTTU"

Ş.E.’nin kızı R.E. ise, "Babam o gün yangın merdiveninden çıktı. Kılık değiştirmişti. Ben babamı görünce çığlık atmaya başladım. Bana ’bağırma yoksa seni öldürürüm’ diyerek kafama silah doğrulttu. Daha sonra anneme ateş etti. Ben olayın birebir şahidiyim. Babam annemi çok fazla tehdit ediyordu. Annem babamı kesinlikle aldatmadı. Ben şikayetçiyim” dedi.

"BABAMIN ÖMÜR BOYU HAPİSTE KALMASINI İSTİYORUM"

Sanık Ş.E’nin en küçük kızı Y.E. de, "Ben olaydan sonra geldim. Annem kanlar içerisindeydi. Babamın ömür boyu hapiste kalmasını istiyorum. Ben çok şikayetçiyim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY

Geçtiğimiz 4 Mart’ta Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Ş.E. (40) boşandığı eşi Nuran K.’nın evine geldi. Burada Nuran K. ile tartışan Ş.E., yanındaki silahla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nuran K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ş.E. de kayıplara karıştı. Geniş çapta araştırma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ş.E.’nin Melikgazi ilçesine bağlı Küçükmustafa Mahallesi Atlı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saklandığını tespit etti. Polis özel harekat destekli operasyona, çok sayıda poliste katıldı. Çelik yelek giyen polis ekipleri mahallenin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, tedbiren sağlık ekipleri de geldi. Kapıyı koçbaşı ile kıran ekipler, Ş.E.’yi kıskıvrak yakaladı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyorGünde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyor
İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangınİş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'ten acı haber

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'ten acı haber

Cinsel ilişki itirafıyla herkesi şoke etti!

Cinsel ilişki itirafıyla herkesi şoke etti!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.