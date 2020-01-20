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  4. Kızının hayaletlerle konuştuğu anları videoya çekti

Kızının hayaletlerle konuştuğu anları videoya çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Tüyler ürperten olay İngiltere'de yaşandı! Küçük kızının hayaletlerle konuştuğunu ileri süren Georgia Hooson isimli genç kadın, paylaşımlarıyla tüyler ürpertti.

Kızının hayaletlerle konuştuğu anları videoya çekti

Galler, Wrexham'da yaşayan 20 yaşındaki Georgia Hooson, küçük kızı Iris May Hooson'un odasına girdiğinde onun kafasını kimsenin olmadığıb bir yöne çevirip konuştuğunu fark etti.

Bu duruma oldukça şaşıran anne Hooson, Iris'i videoya çekmeye başladı. Iris karşısında biri varmış gibi duvara bakarak başını sallıyor ve konuşuyordu. Küçük kızını videoya alan Hooson, daha sonra videoyu izlediğinde dehşete kapıldı. Çünkü Iris'in baktığı noktada beyaz bir ışık vardı. Hayaletlere inanan anne Hooson, gördüğü anda bu beyaz ışığın hayalet olduğunu fark ettiğini ve dehşete kapıldığını söyledi.

Georgia Hooson; "Biraz zaman aldı ama hayalet olduğunu anladım. Videoda bu kürenin sadece daire çizip çıktığını görüyorsunuz. Yanlış anlayıp anlamadığımı, bunun ışıktan kaynaklı olup olmadığını anlamak yaklaşık bir saat sonra yeniden bir video çektim ve bu beyaz ışık yine oradaydı" dedi.

Georgia Hooson yaşadığı bu olaydan sonra bir medyuma başvurdu. Medyum ise ona hayaletin 6 yıl önce ölen yan komşusu olduğunu söyledi ve onun bir fotoğrafını Iris'e göstermesini tavsiye etti.

Anne Hooson Iris'e komşusunun bir fotoğrafını gösterdi. Georgia Hooson, Iris May'e fotoğrafı gösterdikten sonra onun heyecanlandığını ve alkışlamaya başladığını söyledi.

Georgia, "Normalde bunu yabancılarla yapmaz. Sadece çığlık atar ama fotoğrafı gösterdiğimde gerçekten heyecanlandı. Bu durum beni endişelendirmiyor. Sanırım komşum sadece merhaba demeye geldi. İnsanların bu konuda ne düşündüğünü görmek için videoyu sosyal medyada yayınladım. Pek çok farklı görüş vardı. Bazıları odada bir adam olduğunu ve beni görmekten ve sesimi duymaktan mutlu olduğunu söyledi. Bazıları ise bunun yalnızca toz parçacıkları olduğunu söyledi. Ruhlar dünyasına inanıyorum. Sevdiğim ve kaybettiğim insanların ruhlarının yanımızda olduğuna inanıyorum" dedi.

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