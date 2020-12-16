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Kızının katillerini yakalamak için uyuşturucu kartelinin peşine düştü

16.12.2020 12:24 | Son Güncelleme:
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Kızının katillerini yakalamak için uyuşturucu kartelinin peşine düştü

Miriam Rodriguez’in 20 yaşındaki kızı Karen’in kaçırılmasından ve öldürülmesinden sorumlu olanların izini sürdüğü hikayesi Hollywood filmlerini aratmıyor.

Miriam Rodriguez, 20 yaşındaki kızı Karen’in kaçırılmasından ve öldürülmesinden sorumlu olanların peşine düştü.

Anne Miriam Rodriguez, Los Zetas karteli tarafından kaçırılan ve öldürülen kızı için adaleti kendi eline almaya karar verdi.

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Adaleti eline almaya karar veren cesur anne, Meksika’nın en tehlikeli uyuşturucu karteli olan Los Zetas’tan 10 kişinin öldürülmesinde etkili oldu.

Miriam, kızı Karen’in ölümünü takip eden üç yıl içinde, resmi makamların bile korkuyla yaklaştığı bölgede, fidye için kızını kaçıran kartelin neredeyse her üyesini yakaladı.

Meksika’nın San Fernando kentinde silahlı adamların evine girmesiyle birlikte, intikam arayışındaki anne de hayatını kaybetti.

The Guardian’ın haberine göre bölge valisi Francisco Garcia Cabeza de Vaca, olayın ardından yazdığı Tweet’te “Miriam Rodriguez’in ölümünün bir istatistik olarak kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Miriam Rodriguez kızının kaçırılmasında ve öldürülmesinde sorumlu olan kartel üyelerine ulaşabilmek için saçını değiştirdi, sağlık çalışanı ve seçim görevlisi gibi çeşitli kılıklara girdi ve kartel üyelerinin aileleriyle bir araya gelerek onlardan ayrıntılar öğrenmeye çalıştı.

Francisco Garcia Cabeza de Vaca, Twitter’da Miriam Rodriguez’in ölümünün bir istatistik olarak kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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Suça karışan ve Miriam’ın yakaladığı üyelerden biri sokakta çiçek satıyordu. Miriam, çiçekçilik yapsa da aslında kartel üyesi olan suçluyu bulmayı başardı. Adam kaçmaya çalışsa da 56 yaşındaki Miriam adamı yere sermeyi başardı ve boğazına bir silah dayayarak hareket ederse onu öldürmekle tehdit etti. Karteli çökerten Miriam yaşadığı bölgede bir kahraman olarak anılıyordu ve adına verilmiş bir bronz plaket vardı.

Miriam’ın diğer kızı Azalea’ya göre, Karen’i götürenleri bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağını söylemişti.


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