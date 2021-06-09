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  4. Kızının kılığına girip okula giren anne şaşkına çevirdi: Bakın neden yaptım?

Kızının kılığına girip okula giren anne şaşkına çevirdi: Bakın neden yaptım?

09.06.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir anne, kızının okulunun güvenli olup olmadığını test etmek için ilginç bir yola başvurdu . Saçlarını boyatan, kızı gibi giyinen anne, tüm gün derslere girdi, kızının öğretmenleriyle ve idari personelle görüştü. Ancak ABD'li anne durumun ortaya çıkması üzerine önce gözaltına alındı daha sonra kefaretle serbest bırakıldı.

Kızının kılığına girip okula giren anne şaşkına çevirdi: Bakın neden yaptım?

Okullara yönelik silahlı saldırıların sık yaşandığı ABD'de Casey Garcia isimli 30 yaşındaki kadın, kızının gittiği okulun 'ne kadar güvenli olduğunu test edeceğini' söyleyerek YouTube'da bir video paylaştı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Elizario şehrinde, 13 yaşındaki kızının kılığına girip okula giden Garcia, tüm gün boyunca derslere girdi, kantinde vakit geçirdi ve hatta öğretmenlerle konuştu.

Uzun süre kimse kendisinden şüphelenmese de günün sonunda okul yöneticilerinin dikkati ile fark edilen Garcia, gözaltına alındı.

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KEFARETLE SERBEST BIRAKILDI

'Devlet kayıtlarını yanıltma ve yetkisi olmayan alana izinsiz girme' suçlamaları yöneltilen kadın önce tutuklandı daha sonra 7 bin 908 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

''OKULUN GÜVENSİZ OLDUĞUNU KANITLADIM''

Garcia, daha sonra paylaştığı videolarda ise 'Bakın bunu neden yaptım'' diyerek okulların ne kadar güvensiz olduğunu kanıtladığını söyledi. "Olayın bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim" diyen Garcia, "Okullarda kesinlikle daha sıkı güvenlik şartlarına ihtiyacımız var. Bu çocuklarımızın güvenliği ile ilgili. Yapmaya çalıştığım şey başka bir silahlı saldırının engellenmesini sağlamak" dedi.

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