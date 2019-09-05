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Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, muhtar R.A'nın, kızının kına gecesinde ruhsatlı tabancasıyla havaya rastgele ateş açtığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.  Atakum ilçesi Güney Mahallesi Muhtarı R.A.'nın kızının 31 Ağustos'ta kına gecesi yapıldı.

Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, muhtar R.A'nın, kızının kına gecesinde ruhsatlı tabancasıyla havaya rastgele ateş açtığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
Atakum ilçesi Güney Mahallesi Muhtarı R.A.'nın kızının 31 Ağustos'ta kına gecesi yapıldı. Kına gecesine katılan R.A., ruhsatlı tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından pek çok kullanıcı, olaya tepki gösterdi. Takipçilerin bazıları, İçişleri Bakanlığı'nca, düğün ve eğlence merasimlerinde silah kullanılmaması için muhtarlara büyük sorumluluk yüklendiği yönünde yayımlanan bildiriyi hatırlatıp, muhtara tepkilerini dile getirdi.
Öte yandan, polis ekipleri özellikle kentin yüksek kesimlerinde havaya ateş etme olaylarına yönelik harekete geçip, araştırma ve denetimlerini de yoğunlaştırdı. Kentte en son, düğün ve nişan töreninde silahla havaya ateş açılması sonucu 7 kişi yaralanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepkiKızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepkiKızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

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