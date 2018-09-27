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Kızının okul taksitini ödeyemeyen anneye hapis kararı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

AHBAP OKUL TAKSİDİNİ ÖDEDİ, HAPİSTEN KURTARDI Antalya'nın Manavgat ilçesinde kızı N.K.'nin gittiği özel lisenin 7 bin liralık taksitini ödeyemediği için 90 gün hapis cezası alan Deniz Çavuş'un borcu sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP Platformu tarafından ödendi.  DHA GÜNDEME GETİRDİ Demirören Haber Ajansı'nın konuyu gündeme getirmesi üzerine sanatçı Haluk Levent, sosyal medya üzerinden Deniz Çavuş'a ulaşarak, yardım etme talebinde bulundu.

Kızının okul taksitini ödeyemeyen anneye hapis kararı (2)

AHBAP OKUL TAKSİDİNİ ÖDEDİ, HAPİSTEN KURTARDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kızı N.K.'nin gittiği özel lisenin 7 bin liralık taksitini ödeyemediği için 90 gün hapis cezası alan Deniz Çavuş'un borcu sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP Platformu tarafından ödendi.
DHA GÜNDEME GETİRDİ
Demirören Haber Ajansı'nın konuyu gündeme getirmesi üzerine sanatçı Haluk Levent, sosyal medya üzerinden Deniz Çavuş'a ulaşarak, yardım etme talebinde bulundu. AHBAP Platformunun kurucusu da olan Haluk Levent, daha sonra platformun Antalya Şubesi ile temasa geçerek Çavuş'a yardım edilmesini istedi. Platform üyelerinin girişimiyle Antalyalı iş insanı Kerem T., Deniz Çavuş'un borcu olan 7 bin lirayı ödeyeceğini söyledi. Kerem T. daha sonra parayı AHBAP Platformu Antalya Şubesi'ne teslim etti. Akşam saatlerinde Manavgat'a gelen platform üyesi 6 kişi, Deniz Çavuş'u evinde ziyaret ederek parayı verdi.
Deniz Çavuş yarın sabah icra dairesine giderek parayı yatıracağını ve hapis cezasını kaldıracağını söyledi. Platform üyelerine teşekkür eden Çavuş, 4 Ekim'e kadar parayı yatırmadığı takdirde hapse gireceğini söyledi.
HALUK LEVENT SOSYAL MEDYADAN DURUYURDU
Haluk Levent ise Deniz Çavuş'un borcunun ödendiğini ve hapis cezasından kurtulduğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Levent paylaşımında, "Şu an Antalya'nın en yakışıklısı Kerem T.'yi aradım. Ablamız hapse girmeyecek.. Ahhh ahh en iyi ben bilirim icra borçlarını) Haydi Antalya AHBAP." ifadelerine yer verdi.

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Kızının okul taksitini ödeyemeyen anneye hapis kararı (2)Kızının okul taksitini ödeyemeyen anneye hapis kararı (2)

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