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Kızının öldüğü saatlerde tuvalette olduğunu söylemiş, o anları anbean anlatmıştı! Gamze'nin şüpheli ölümünde yeni gelişme... Gizli tanık itirafçı oldu

26.10.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yılın Ocak ayında meydana gelen olayda 17 yaşındaki Gamze, iddiaya göre yatağında ölü bulunmuş ölümü de kayıtlara şüpheli olarak geçmişti. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Anne, baba, ağabey ve abla olmak üzere 8 akraba gözaltına alındı. Gamze'nin annesi bir gündüz kuşağı programında kızının öldüğünü bilmediğini o saatlerde kabız olduğunu ve sürekli tuvalette olduğunu anlatmıştı.

Kızının öldüğü saatlerde tuvalette olduğunu söylemiş, o anları anbean anlatmıştı! Gamze'nin şüpheli ölümünde yeni gelişme... Gizli tanık itirafçı oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, geçen 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi T.S (52) tarafından yatağında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiği belirledi.

KAYITLARA ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK GEÇTİ

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen genç kızın boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi iki gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan inceleme sonucu genç kızın hayatını kaybetmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

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BOYUN KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne T.S ve baba M.H.S (53) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 ay cezaevinde tutuklu kalan çift, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

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GİZLİ BİR TANIK İTİRAFÇI OLDU

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu T.S ve M.H.S hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, çifti gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi. Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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"BEN TUVALETİMİ YAPTIM! KABIZDIM"

Öte yandan anne birkaç ay önce yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılmış, Gamze'nin ölümünü fark etmeden önce tuvalete gittiğini belirterek tuvalette geçirdiği vakti anlatmıştı. Anne programda, "Tuvalete sıkı sıkı koşarak gittim. Durdum orada, yaptım. Ben tuvaletimi yaptım, oturdum. Kabızım da... Ezan okunuyor. Oturdum, oturdum, oturdum, ıkındım, ıkındım, ıkındım... Otururken ben kalkmadan ezan bitti. Ondan sonra kalktım. Yıkadım. Giyindim, ettim. Hemen yanı başında lavabo var. Lavaboda güzel sabunladım ettim, ellerimi yıkadım, yüzümü yıkadım. Elimi sildim tekrar, yemenime sildim tekrar" sözlerini sarf ederek gündemi uzun süre meşgul etmişti.

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