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Kızının ölümünden şüpheli olarak 8 yıldır aranan baba kaza yapınca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kızı Özlem Ç.'nin 2010'da ağaca asılı halde ölü bulunmasının ardından kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan babası H.Ç., trafik kazası yapıp yaralanınca yakalandı.

Kızının ölümünden şüpheli olarak 8 yıldır aranan baba kaza yapınca yakalandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde kızı Özlem Ç.'nin 2010'da ağaca asılı halde ölü bulunmasının ardından kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan babası H.Ç., trafik kazası yapıp yaralanınca yakalandı.
İddiaya göre; Tarsus'ta yaşayan Mahmut E., yasak aşk yaşadığı evli ve 2 çocuk annesi kuzeni Özlem Ç. ile 21 Şubat 2010'ta Gaziantep'e kaçarak yakınlarına ait bir eve yerleşti. Özlem Ç.'nin kardeşi A.Ç., izini bulduğu Mahmut E.'yi Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu üzerindeki bir üstgeçite götürüp burada bıçaklayarak öldürdü. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda jandarma ekiplerince gözaltına alınıp sorgusunda cinayeti namus için işlediğini itiraf eden A.Ç. tutuklandı. Cinayetin ardından Özlem Ç.'nin cansız bedeni ise 25 Şubat 2010'da Tarsus'taki bir meyve bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu. Genç kadının babası H.Ç.'de olayın ardından kayıplara karıştı.
10 Kasım'da Yenice Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralı olarak Mersin'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan GBT taramasında, yaralının ağaçta asılı bulunan Özlem Ç.'nin hakkında yakalama kararı bulunan babası olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi tedavi gördüğü hastanede gözlem altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kızının ölümünden şüpheli olarak 8 yıldır aranan baba kaza yapınca yakalandıKızının ölümünden şüpheli olarak 8 yıldır aranan baba kaza yapınca yakalandıKızının ölümünden şüpheli olarak 8 yıldır aranan baba kaza yapınca yakalandı

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