Kızının önerisiyle fenomene dönüştü! “Kızım beni seksi fotoğraflar satmam için teşvik etti”

Avustralya’nın Adelaide şehrinde yaşayan 37 yaşındaki dört çocuk annesi Evie Leana, müstehcen pozlarını satarak yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden servet kazanıyor. OnlyFans profili oluşturmanın kızının fikri olduğunu dile getiren Leana, “Kızım beni seksi fotoğraflar satmam için teşvik etti. Gerçek bu hepimiz için mükemmel bir seçim oldu. Şimdiki aylık maaşım önceki işlerimin yıllık kazancı kadar” dedi.

“KIZIM BENDEN ÖNCE BAŞLADI”

LatestDeals.co.uk'e konuşan fenomen isim “Kızım benden önce başladı. Sonrasında bana OnlyFans’a katılma fikrini verdi. Başlangıçta sayfasını oluşturduğunda sadece 18 yaşında olduğu için çok karşıydım. Ancak ne kadar kazanç elde ettiğini gördükten sonra kendi sayfamı açmaya karar verdim. Şimdi aylık 30 bin sterlin (yaklaşk 738 bin TL) kazanıyorum” diye konuştu.



