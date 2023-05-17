Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kızının önerisiyle fenomene dönüştü! “Kızım beni seksi fotoğraflar satmam için teşvik etti”

Kızının önerisiyle fenomene dönüştü! “Kızım beni seksi fotoğraflar satmam için teşvik etti”

17.05.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört çocuk annesi Evie Leana, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüştü. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan sosyal medya uygulaması OnlyFans’tan abonelerine seksi fotoğraf ve videolarını satarak ünlendi. Leana, OnlyFans fikrinin kızına ait olduğunu ve şimdi aylık maaşının önceki işlerindeki yıllık maaş toplamına eşit olduğunu belirtti.

Kızının önerisiyle fenomene dönüştü! “Kızım beni seksi fotoğraflar satmam için teşvik etti”

Avustralya’nın Adelaide şehrinde yaşayan 37 yaşındaki dört çocuk annesi Evie Leana, müstehcen pozlarını satarak yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden servet kazanıyor. OnlyFans profili oluşturmanın kızının fikri olduğunu dile getiren Leana, “Kızım beni seksi fotoğraflar satmam için teşvik etti. Gerçek bu hepimiz için mükemmel bir seçim oldu. Şimdiki aylık maaşım önceki işlerimin yıllık kazancı kadar” dedi.

“KIZIM BENDEN ÖNCE BAŞLADI”

2

LatestDeals.co.uk'e konuşan fenomen isim “Kızım benden önce başladı. Sonrasında bana OnlyFans’a katılma fikrini verdi. Başlangıçta sayfasını oluşturduğunda sadece 18 yaşında olduğu için çok karşıydım. Ancak ne kadar kazanç elde ettiğini gördükten sonra kendi sayfamı açmaya karar verdim. Şimdi aylık 30 bin sterlin (yaklaşk 738 bin TL) kazanıyorum” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Altının iplerini çözdü! “Düştü düşecek.... Giymesen de olurmuş”

Altının iplerini çözdü! “Düştü düşecek.... Giymesen de olurmuş”

 Yıllara meydan okuyor! Bikinisini giyip makyajsız resmen şov yaptı

Yıllara meydan okuyor! Bikinisini giyip makyajsız resmen şov yaptı

 Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

 Minicik bikinisiyle tanıttı! Sadece göğüs uçlarını örtünce...

Minicik bikinisiyle tanıttı! Sadece göğüs uçlarını örtünce...

 Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

 Kilo verdiğini yarı çıplak pozla duyurdu! Göğüslerini elleriyle kapattı

Kilo verdiğini yarı çıplak pozla duyurdu! Göğüslerini elleriyle kapattı

 Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

 Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

 Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

 “Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

 Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay olduDuştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu
Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdiEvinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi
Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdıKıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans

En Çok Okunan Trend Haberler

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Minicik bikinisiyle tanıttı! Sadece göğüs uçlarını örtünce...

Minicik bikinisiyle tanıttı! Sadece göğüs uçlarını örtünce...

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

İlginizi Çekebilir

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.