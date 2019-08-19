Kızının önünde eski eşini öldürdü, 'Bana hakaret etti' dedi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai B., tutuklanıp cezaevine gönderildi. Fedai B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai B., 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile bir araya geldi. Fedai B. ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Fedai B., eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine Bulut'u, kızının gözü önünde yaraladı. Emine Bulut kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı. F.B.B. ise olayın etkisiyle şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emine Bulut'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından şıka giren kızı F.B.B. il birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fedai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BANA HAKARET ETTİ'

Öte yandan, Sulakyurt cezaevine gönderilen Fedai B.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Eşi Emine Bulut'tan 4 yıl önce boşandığını kaydeden Fedai B.'nin ifadesinde, "Eski eşim ve çocuğumla lokantada bir araya geldik. Önce konuştuk. Ardından tekrar başka biri ile evlenip evlenmeyeceğini, böyle bir şey duyduğumu söyledim. Kendisi de bana evleneceğini beyan etti. Ardından çocuğumun velayet konusunu konuştuk. Ancak kendisi bana çocuğumun yanında hakaret etti, küfür etti. Ben de sinirlenerek sürekli yanımda gezdirdiğim bıçakla, önce karın kısmına vurdum. Ardından benim boğazıma sarılarak bağırmaya başladı, ben de vücudunun değişik bölgelerine bıçak vurup, lokantanın önünde bulunan taksiye binerek kaçtım. Burada polis ekipleri yakaladı" dediği öğrenildi.

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