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Kızının parmağını kızgın maşayla yaktığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan baba Turgay İ: - "Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıyordu. Annesi defalarca uyardı. Eşim korkutmak amacıyla elindeki kızgın maşayı gösterdiği sırada elini refleksle kaldıran kızımın parmağında küçük bir yanık oluştu" - "Küçük bir kaza. Bu kadar büyütülmesine anlam veremedik. Hiçbir anne çocuğuna bu şekilde zarar vermek istemez. O da çok üzüldü, ağladı. Kızına zarar veren cani bir anne gibi gösterilmesi onu çok yaraladı"

Antalya'da yaşayan Turgay İ, eşinin 7 yaşındaki kızının parmağını kızgın maşayla bilerek yaktığı iddialarını yalanladı.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulun rehber öğretmeni, birinci sınıf öğrencisi E.İ'nin parmağında yanık olduğunu fark etti. Öğretmen, küçük kızın annesi N.İ. tarafından kızgın maşayla parmağının yakıldığını öne sürerek durumu polise bildirdi. Okula gelen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, pedagog ve avukat eşliğinde çocuğun ifadesini aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen E.İ, babasına teslim edildi. Konuya ilişkin annenin de ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Baba Turgay İ. gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarına zarar verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. E.İ'nin ikizi ile zaman zaman arkadaşlarının kalemini aldığını, onlardan para alarak dondurma aldığını anlatan Turgay İ, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıyordu. Annesi defalarca uyardı. Eşim korkutmak amacıyla elindeki kızgın maşayı gösterdiği sırada elini refleksle kaldıran kızımın parmağında küçük bir yanık oluştu. Küçük bir kaza. Bu kadar büyütülmesine anlam veremedik. Hiçbir anne çocuğuna zarar vermek istemez. O da çok üzüldü, ağladı. Kızına zarar veren cani bir anne gibi gösterilmesi onu çok yaraladı. Kızım da ifadesinde herhangi bir şiddete uğramadığını söyledi. Böyle bir şey olsaydı devlet bize kızımızı geri verir miydi? Eşimi de gözaltına alırlardı. Çok üzgünüz. Biz çocuklarımıza gözlerimiz gibi bakıyoruz."

E.İ. ise parmağının yanlışlıkla maşaya değdiğini dile getirdi.

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Çocuk Şube ifade kaşıkla yakmak polis

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