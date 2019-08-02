Kızının saçlarını boyatan Jessica Simpson’a tepki

Ünlü yıldız Jessica Simpson, yedi yaşındaki kızının saçını boyattığı için eleştiri bombardımanına tutuldu.

39 yaşındaki üç çocuk annesi şarkıcı ve oyuncu, kızı Maxwell’in mor ve pembe balyajlı saçını Instagram hesabında paylaşınca, takipçileri tepki gösterdi.

Ünlü yıldızın hayranları, Maxwell’in saçını boyatmak için fazla küçük olduğu, saçını boyatmadan önce ‘çok daha tatlı’ olduğu şeklinde mesajlar yazdı.

Daha önce Kim Kardashian da beş yaşındaki kızı North’un makyaj yapmasına izin verdiği için eleştirilmişti.



