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Kızının şikayet ettiği baba, evdeki gizli bölmede yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

ADANA'da, T.T.

Kızının şikayet ettiği baba, evdeki gizli bölmede yakalandı

ADANA, (DHA) - ADANA'da, T.T. (21) isimli genç kadının, kendisine kötü davrandığı iddiasıyla şikayet ettiği babası Engin T., polis ekiplerince evdeki gizli bölmede yakalanıp, gözaltına alındı. 7 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlenen Engin T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde yaşayan T.T., iddiaya göre, karakola giderek, babasının kendisine kötü davrandığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayet üzerine polis, baba Engin T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Engin T.'nin, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından toplam 7 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Bunun üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Engin T.'nin evine operasyon düzenledi. Engin T., polis ekiplerini kapıda görünce evde bulunan gizli bölmeye saklandı. Evde bulunan R.T. ile Z.T. isimli kadınların kapıyı kilitlemesi nedeniyle bir süre içeri giremeyen ekipler, belediye görevlilerinden yardım istedi. İçeri girerek, arama yapan polis ekipleri, Engin T.'yi evdeki gizli bölmede saklanırken yakaladı. Engin T., polise zorluk çıkaran 2 kadınla birlikte gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız otomatik tüfek, tüfeğe ait 3 şarjör ve dolu 45 fişek ele geçirildi. Engin T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.T. ile Z.T. isimli kadınlar da ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Kızının şikayet ettiği baba, evdeki gizli bölmede yakalandıKızının şikayet ettiği baba, evdeki gizli bölmede yakalandıKızının şikayet ettiği baba, evdeki gizli bölmede yakalandıKızının şikayet ettiği baba, evdeki gizli bölmede yakalandı

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