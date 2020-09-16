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Kızının tabutunu bile omuzlayamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 19:10 | Son Güncelleme

Trafik kazasında yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Kızılırmak, aynı kazada hayatını kaybeden 1.5 aylık bebeği Nazlı Su’nun cenazesine özel izinle katıldı.

Trafik kazasında yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Kızılırmak, aynı kazada hayatını kaybeden 1.5 aylık bebeği Nazlı Su’nun cenazesine özel izinle katıldı. Ayakta durmakta zorlanan ve arkadaşlarının omuzlarından destek alarak yürüyebilen Kızılırmak, tabutunu bile omuzlayamadığı kızına gözyaşları ve dualarla veda etti.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde görev yapan Nizipli Uzman Çavuş Mustafa Kızılırmak, özel aracıyla memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesine dönerken yolda kaza geçirdi. Kazada Uzman Çavuş Kızılırmak ve eşi yaralanırken, 1.5 aylık kızı Nazlı Su Kızılırmak hayatını kaybetti. Kazada ölen kızının cenazesi nedeniyle tedavisi tamamlanmadan hastaneden özel izinle çıkan Uzman Çavuş, memleketi Nizip Hazreti Ali Camisi’nde gerçekleştirilen kızının cenaze törenine katıldı. Yaraları nedeniyle arkadaşlarının yardımıyla yürüyebilen Uzman Çavuş, güçlükle ayakta durmasına rağmen kızının cenaze namazında saf tuttu. Cenaze namazının ardından ise Nazlı bebeğin küçük tabutu törene katılanlar tarafından omuzlanarak, aile mezarlığa götürüldü. Arkadaşlarının omuzlarından destek alarak yürüyebilen uzman çavuş, tabutunu omuzlayamadığı kızı için gözyaşı dökerek, dualar etti. Cenaze törenine küçük bebeğin babası Mustafa Kızılırmak ve yakınlarının yanı sıra Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Diki de katılarak, Kızılırmak ailesine taziyelerini iletti.

Öte yandan uzman çavuşun eşi Sevgi Kızılırmak’ın ise kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve bebeğinin vefat ettiğinden haberi olmadığı öğrenildi.

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