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Kızının telefonundaki mesajları görünce şoke oldu! Şüpheliyi, döve döve karakola sürükledi

03.08.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kızının hareketlerinden şüphelenen ve telefonuna gelen mesajları kontrol eden baba Oğuzhan İ., kızına uyuşturucu madde satıldığını öğrendi. Söz konusu uyuşturucu satıcısı kişiye pusu kuran baba buluştuğu şüpheliyi tüm cadde boyunca döverek karakola götürdü. Esnaf olan Yıldız Erden, ''Adam kızının telefonunda, başkasının ona uyuşturucu sattığını yakalıyor. Şahıs kıza mesaj atıyor ‘Kaç tane getireyim?’ diye. Kızın babası da ’10 tane getir’ diye mesaj yazıyor'' diyerek olayı anlattı.

Kızının telefonundaki mesajları görünce şoke oldu! Şüpheliyi, döve döve karakola sürükledi

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan İ. isimli baba, bir süredir kızının hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Kızının mesajlaştığını gören baba elinden telefonu alarak mesajları okumaya başladı. Baba bir kişinin kızına uyuşturucu madde sattığını öğrenince şoke oldu. Oğuzhan İ. şüpheli ile mesajlaşmaya başladı. Bağcılar’dan motorla gelen şüpheli için baba apartmanın aşağısında pusu kurdu. Çevrede motorla tur atan şüphelinin arkasından yaklaşan baba, bir anda motordan düşürerek dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlarda durumu görüp şüpheliyi dövmeye başladı.

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DÖVEREK KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Sinirden deliye dönen baba, tüm cadde boyunca şüpheliyi döverek karakola sürükledi. Çevredeki vatandaşlar araba ile destek olarak şahsı karakola götürdüler. Cadde üzerinde esnaf olan Yıldız Erden, ise o anları anlattı. Erden, “Adam kızının telefonunda, başkasının ona uyuşturucu sattığını yakalıyor. Şahıs kıza mesaj atıyor ‘Kaç tane getireyim?’ diye. Kızın babası da ’10 tane getir’ diye mesaj yazıyor. Adam, şahsa buranın adresini veriyor. Uyuşturucu satan çocuk Bağcılar’dan buraya geliyor. Motorla birkaç tur atıyor. O sırada adam telefonla konuşurken yüz yüze geliyorlar. Hemen yakalıyor çocuğu, ayağından sürükleyerek götürüyor. Tekme tokat çocuğu dövüyor. Buradaki esnaflar da çocuğu dövüyor. Adam polisi beklemeden, çocuğu döve döve karakola doğru götürdü” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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