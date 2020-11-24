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  4. Kızının tişörtünü alıp HDP önündeki evlat nöbetine katıldı

Kızının tişörtünü alıp HDP önündeki evlat nöbetine katıldı

24.11.2020 16:22 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. 10 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Zilan Aybar’ın annesi Necmiye Aybar, kızının tişörtünü ve fotoğrafını alarak eyleme dahil oldu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 449’uncu gününde sürüyor. Hakkari Yüksekova’dan gelen anne Necmiye Aybar, 13 yaşındayken 2010 yılında kandırılarak dağa götürülen kızı Zilan Aybar için oturma eylemine dahil oldu. Anne Aybar, hendek olaylarında evlerinin yandığını, evden sadece kızının iki tişörtünü ve fotoğrafını aldığını belirterek, babasıyla birlikte bu tişörtleri yastığa bırakıp uyuduklarını söyledi. Kürtçe açıklamalarda bulunan anne Necmiye Aybar, kızı için geldiğini, kendisi hastaneye gittiğini, geldiğinde kızının evde olmadığını ifade etti. 10 yıldır kızından bir haber alamadığını dile getiren Aybar, "Ben birçok yere gittim, hiçbir yerde haber alamadım. Kaç tane arkadaşı teslim oldu. Gittim sordum bilgi alamadım. Kızımın resmi duvardaydı. Yüksekova’da olaylar oldu. Evimiz yandı kurtardığım şey sadece kızımın fotoğrafı ve tişörtü. Ev, mal yanmış umurumda değil. Kızımın resmi bana dünya malına bedel. İki tişörtü var. Biri babası tişörtü yastığın üstüne bırakıp uyuyor. Diğerini de ben serip başımı üstüne bırakıp uyuyorum. Gözümüz yoldadır. Bu anneleri televizyondan görüp geldim. Geldim, gelmem ayıp bir şey değil. Ben yanlış bir şey aramıyorum. Ben ciğerimi arıyorum" dedi.
Necmiye Aybar, konuşmasının ardından kızının fotoğrafını ve tişörtünü alarak diğer ailelere katılıp oturma eylemine dahil oldu.

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