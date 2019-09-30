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Kızının yanında öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

Manisa'da kızıyla gittiği lunaparkta çıkan tartışma sonucu öldürülen Eren Erbahçeliler'in cenazesi defnedildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde doğum günü olan kızıyla gittiği lunaparkta çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürülen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) çalışanı Eren Erbahçeliler'in cenazesi toprağa verildi.

Kızının doğum gününü kutlamak için gittiği lunaparkta çıkan tartışmayı ayırmak istersen lunapark çalışanı Kazım S. tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erbahçeliler'in (34) cenazesi, ailesi tarafından hastaneden teslim alındıktan sonra Ahmetli ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi.

Cenazeye katılan Erbahçeliler'in yakınları ve çalışma arkadaşları gözyaşı döktü.

Erbahçeliler'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Ahmetli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, cinayetten sonra gözaltına alınan Kazım S'nin sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

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cenaze cinayet tören

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