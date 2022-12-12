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Kızının yatağına girip, cinsel saldırıda bulundu! Tekirdağ'da mide bulandıran olay

12.12.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide bulandıran iğrenç olay bu kez Tekirdağ'da meydana geldi. Şarköy ilçesinde, hurdacılık yapan 41 yaşındaki S.K., iddiaya göre gece alkol aldıktan sonra 23 yaşındaki kızı G.K.'nin yatağına girip cinsel saldırıda bulundu. Kızının şikayetçi olduğu S.K., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Kızının yatağına girip, cinsel saldırıda bulundu! Tekirdağ'da mide bulandıran olay

Tekirdağ'da meydana gelen olay mide bulandırdı. Şarköy'de eşinden ayrılan G.K., bir süre annesinin yanında kaldıktan sonra yaklaşık 2 ay önce 3 yaşındaki kızıyla birlikte annesinden ayrı ve yalnız yaşayan babası S.K.'nin yanına taşındı. İddiaya göre, bir gece birlikte alkol alan baba-kız, evde ayrı odalarda uyudu.

YATAĞINA GİRİP KIZINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Gece yarısı kızının yatağına giren S.K., cinsel saldırıda bulundu. Sabah evden ayrılan G.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, babasından şikayetçi oldu. G.K., ifadesinde gece 1 kadeh alkol aldıktan sonra uyuduğunu, sabah kalktığında babasının yanında yattığını belirterek, "Bana cinsel saldırıda bulunan babamdan şikayetçiyim" dedi.

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BABA S.K. GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve yaralama, hırsızlık, tehdit gibi suçlardan kaydı bulunan S.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Eşi ile uzun yıllardır ayrı yaşadığını anlatan S.K., yaklaşık 2 ay önce eşiyle ailevi problemler yaşayan kızının yanına gelerek evinde kalmaya başladığını söyledi.

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"KIZIMA HERHANGİ BİR FİZİKİ EYLEMDE BULUNMADIM"

Olay gecesi kızı ile birlikte bir miktar alkol aldıklarını söyleyen S.K., "Gecenin sonunda ben sürekli yatmakta olduğum kendi odama geçtim ve uyudum. Kızım ve torunum evimizin salonunda yatmaktadırlar. Ben sabah saatlerinde kapı sesi duymam üzerine uyandım ve camdan baktığımda kızımın gitmekte olduğunu görünce kendisine seslenerek nereye gitmekte olduğunu sordum. Kızım da 'anneme gidiyorum' diyerek oradan uzaklaştı. Ben kesinlikle kızıma karşı cinsel amaçlı olarak, herhangi bir fiziki eylemde bulunmadım. Kızımın bana iftira attığını düşünüyorum. Muhtemelen ayrı yasayan eşim ve teyzesinden dolayı veyahut da benimle yaşamaktan sıkılmış olabileceğinden bu yönde bir gerçeği yansıtmayan iddiada bulunduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Üzerime atıl suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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'NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nde, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

(DHA)

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Tekirdağ baba cinsel taciz

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