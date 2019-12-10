HABER

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 09:31 | Son Güncelleme

Trabzon’da 'Kızınızın ve sizin adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek şahısları dolandıran bir kişi yakalandı.

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde yaşayan S.K. isimli şahıs polise ev telefonundan kendilerini polis olarak tanıtan şahısların "Kızınızın ve sizin adınız FETÖ soruşturmasına karıştı” diyerek kendisinden sözde soruşturmanın aydınlatılması bahanesiyle 1 adet 50 gram altın bilezik, 1 adet altın zincir, 2 adet kolye, 1 çift küpe, 3 adet altın yüzüğü alarak evden ayrıldığı ihbarında bulundu.

Şüpheli şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik güven timlerince yapılan çalışmalarda il dışından Trabzon’a geldiği anlaşılan M.Ö. isimli şahıs altınları bozdurmaya çalışırken olayla ilişkisi olan Ö.A. isimli şahısla birlikte yakalandı. M.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada şahsı dolandırarak almış oldukları tüm ziynet eşyaları ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

PARTNERSerdar Ortaç'tan bomba itiraf!Serdar Ortaç'tan bomba itiraf!
Biri 88 yaşında, 4 kadının gelinlik hayali, gerçek olduBiri 88 yaşında, 4 kadının gelinlik hayali, gerçek oldu
Dereye salınan hayvan atıkları mikrop saçıyorDereye salınan hayvan atıkları mikrop saçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dolandırıcılar FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Beni fare dolu depoya kapatırlardı'

'Beni fare dolu depoya kapatırlardı'

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Konya'da kerpiç bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var iddiası

Konya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var iddiası!

Son dakika! Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: Gözaltı listesinde hastane personelleri de var

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Beşiktaş'ta motosiklet kazası! Yola dökülen yağ kazaya neden oldu

Beşiktaş'ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu

Lastik botla kaçarken yakalandı!

Lastik bot tespit edildi! Hemen harekete geçildi

İstanbul’da silahlı suç örgütüne darbe! Gözaltılar var

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

Yeni Zelanda’daki Whaakari Yanardağı patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.