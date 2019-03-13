HABER

Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

KONYA'da markette çalışan İbrahim E.

Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da markette çalışan İbrahim E. (41), kızıyla evlenmesine karşı çıktığı Hasan Ö. tarafından bacağından tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ö., kız arkadaşı N.E.'yi ailesinden istedi. Ancak baba İbrahim E., kızının Hasan Ö. ile evlenmesine karşı çıktı. Bu duruma sinirlenen Hasan Ö., İbrahim E.'nin çalıştığı markete pompalı tüfekle gelerek kızın babasına ateş etti. İbrahim E., sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, şüpheli kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim E., mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin, kaçan Hasan Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vurulduKızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vurulduKızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vurulduKızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Borç- alacak kavgasında çiftçiyi öldürdüBorç- alacak kavgasında çiftçiyi öldürdü
Bankayı soydu, polisi arayıp, teslim olduBankayı soydu, polisi arayıp, teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.