HABER

Kızıyla fotoğrafını paylaştıktan sonra balkondan düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yalnız yaşadığı ikinci kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen Mikail Yalçın (42), yaşamını yitirdi.

Kızıyla fotoğrafını paylaştıktan sonra balkondan düşüp öldü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yalnız yaşadığı ikinci kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen Mikail Yalçın (42), yaşamını yitirdi. Yalçın'ın olaydan önce, sosyal medya hesabından kızıyla fotoğraflarını paylaştığı görüldü.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 264 Sokak'ta meydana geldi. Apartman sakinleri, bahçe kısmından gelen gürültü üzerine dışarı çıktıklarında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Hareketsiz yatan kişinin apartmanın ikinci katında yatan Mikail Yalçın olduğunu fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Yalçın'ı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran Yalçın'a sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Yalçın hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Bir havayolu firmasında çalıştığı belirtilen Yalçın'ın, olaydan önce sosyal medya hesabından kızıyla fotoğraflarını paylaştığı görüldü.
Balkondan düştüğü öne sürülen Yalçın'ın ölüm haberini alan yakınları, gözyaşına boğuldu. Yalçın'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kızıyla fotoğrafını paylaştıktan sonra balkondan düşüp öldüKızıyla fotoğrafını paylaştıktan sonra balkondan düşüp öldüKızıyla fotoğrafını paylaştıktan sonra balkondan düşüp öldü

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
Adıyaman'da restoranda yangın  Adıyaman'da restoranda yangın  
Kazada yaralanan şahıs hayatını kaybettiKazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.