Kızıyla intihar etmek isteyen babaya devlet sahip çıktı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kucağına aldığı 1,5 yaşındaki kızıyla 5 katlı iş merkezinin 3'üncü katındaki pencereden intihar girişiminde bulunan Ömer A.'yı(40) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ziyaret etti. Bakanlık, Ömer A.'ya maddi, aile fertlerine de psikolojik destek sağlayacak.

Olay, 2 gün önce merkez Kocasinan ilçesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı Meydan İş Merkezi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu bildirilen Ömer A., eşi ve kızını yanına alıp, iş merkezinin 3'üncü katındaki serbest muhasebe bürosuna girdi. Bir süre sonra da çocuğunu kucağına alarak, pencereye yöneldi ve intihar edeceğini söyledi. Vatandaşlar polisi aradı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada eşi, Ömer A.'yı kolundan tutarak, intihardan vazgeçirmek istedi. Gözyaşları döken eşinin isteğine olumsuz yanıt veren Ömer A., "Bana hemen valiyi çağırın, yoksa intihar edeceğim" diye bağırdı. Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Nail Anlar ve polis, Ömer A.'yı ikna ederek, intihar girişiminden vazgeçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkileri dün Ömer A.'nın kiracı olarak yaşadığı evine giderek, inceleme yaptı. Ömer A.'ya iş buluncaya kadar Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi bağlanacak. Aile fertlerine de psikolojik destek sağlanacak.

Ömer A. yetkililere teşekkür ederek, bir daha intihar girişiminde bulunmayacağına dair söz verdi.

FOTOĞRAFLI

