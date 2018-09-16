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Kızkalesi Film Festivali'nde ödüller sahibini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi ve Mersin Sinema Derneği iş birliğiyle bu yıl birincisi düzenlenen festival sona erdi - Festivalde dereceye giren filmlere ödülleri verildi

MERSİN (AA) - Erdemli Belediyesi ile Mersin Sinema Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 1. Kızkalesi Film Festivali'nde dereceye giren filmlere ödülleri verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Kızkalesi Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, film festivalinin, birçok tarihi ve kültürel değere sahip olan ilçenin tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Festivale katılan senarist, oyuncu, yönetmen ve kameramanlara teşekkür eden Kula, "Erdemli Belediyesinin ve Mersin Sinema Derneğinin bu güzel girişimi hem bölgenin tanıtımına hem de film sektörüne taze kan olmuştur." dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da festivale 306 filmin başvuru yaptığını, 30 filmin yarışmaya hak kazandığını belirtti.

Festival kapsamında yarışmaya hak kazananların dışında 55 filmin de sinemaseverlerle buluştuğunu bildiren Tollu, "Filmler deneysel, belgesel ve kurmaca dallarında yarıştı. İlçemizin kültür ve sanat kenti olması adına belediye olarak çok ciddi gayretler içindeyiz. Geçtiğimiz haftalarda Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki tiyatro yapılarının içinde tiyatro günleri düzenledik. Ayrıca Yerel Medya Günleri düzenleyerek yerel medyanın içinde bulunduğu sıkıntılara dikkati çektik." diye konuştu.

Dereceye giren filmler ve yönetmenleri şöyle:

- Kurmaca Dalı

1. Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan

2. Bir İş Görüşmesi Hikayesi / Alkım Özmen

3. Hikayeci / Anıl Güldoğan

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- Belgesel Dalı

1. Kurbağa Avcıları / Batuhan Kurt

2. Bir Göç Hikayesi / Şenol Çöm

3. Saksak: Bir Tütün Belgeseli / Turan Kubilay

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- Deneysel Dalı

1. Rüyamda Ölü Gördüm / Ece Kınacı

2. Kırmızı Başlıklı Kız / Melisa Üneri

3. Tablo / Mert İnan

Ayrıca festivalde jüri özel ödülü Ah Bir Ataş Ver adlı filmle Gökhan Kaya ve Timşel adlı eseriyle Serkan Uzunyol'a layık görülürken, özel emek ödülü de Mersin'in ilk sinema temsilcilerinden Rüştü Aydın'a verildi.

Ödüller, Kaymakam Kula, Belediye Başkanı Tollu, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan tarafından takdim edildi.

Ödül töreni sonrası yarışmada birinci olan filmlerin gösterimi gerçekleştirildi.

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