Kızkalesi Film Festivali'nde ödüller sahibini buldu

MERSİN (AA) - Erdemli Belediyesi ile Mersin Sinema Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 1. Kızkalesi Film Festivali'nde dereceye giren filmlere ödülleri verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Kızkalesi Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, film festivalinin, birçok tarihi ve kültürel değere sahip olan ilçenin tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Festivale katılan senarist, oyuncu, yönetmen ve kameramanlara teşekkür eden Kula, "Erdemli Belediyesinin ve Mersin Sinema Derneğinin bu güzel girişimi hem bölgenin tanıtımına hem de film sektörüne taze kan olmuştur." dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da festivale 306 filmin başvuru yaptığını, 30 filmin yarışmaya hak kazandığını belirtti.

Festival kapsamında yarışmaya hak kazananların dışında 55 filmin de sinemaseverlerle buluştuğunu bildiren Tollu, "Filmler deneysel, belgesel ve kurmaca dallarında yarıştı. İlçemizin kültür ve sanat kenti olması adına belediye olarak çok ciddi gayretler içindeyiz. Geçtiğimiz haftalarda Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki tiyatro yapılarının içinde tiyatro günleri düzenledik. Ayrıca Yerel Medya Günleri düzenleyerek yerel medyanın içinde bulunduğu sıkıntılara dikkati çektik." diye konuştu.