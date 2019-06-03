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Kızkalesi'nde oteller doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 19:57 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar, havaların sıcak ve güneşli gitmesiyle sahilleri doldurmaya başladı. Mersin'in en önemli turizm merkezlerinden olan Kızkalesi'nde de sahil ve otellerde yoğunluk yaşanıyor. Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kızkalesi, Ayaş, Susanoğlu bölgelerinde tatilciler bol bol denize girdi, güneşlendi.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şirin Öztop, sezonu açtıklarını belirterek, "2019 yaz sezonu turizmi Ramazan Bayramı ile birlikte başlamış bulunuyor. Kızkalesi denizi ve güneşi ile muhteşem bir yer. Yaşlı, emekli, engelli vatandaşlarımızın da çok rahat bir şekilde denize girebileceği bir yer. Kızkalesi'nde günlük yat turu, dalış turizmi ve rafting gibi aktiviteler de yapılmaktadır. Kızkalesi sahilinin en önemli bir özelliği de kumunun çok ince olması ve taşın bulunmaması. Ramazan Bayramı öncesinde otellerimizin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı" dedi.

Başkan Yardımcısı Öztop, Mersin'in yaz aylarında güneşi ve denizi ile muhteşem bir kent olduğunu ifade ederek, "Onun için bu yıl 90 günlük yaz sezonunda dolu dolu bir tatil sezonu geçirmeyi bekliyoruz. Kızkalesi, yaz sezonuna hazır ve bütün tatilcilerimizi Kızkalesi'ne bekliyoruz" diye konuştu.

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