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Gittiği kadının evinde cehennemi yaşadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:15 | Son Güncelleme

Libya’dan İstanbul’a kuzeniyle birlikte tatile gelerek otele yerleşen üniversite öğrencisi genç, Esenyurt’ta gittiği bir kadının evinde 3 kişi tarafından kaçırıldı. Kuzeninin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, baskın yaptığı bodrum katta genci ihbardan 5 saat sonra kurtararak şahısları da yakaladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar akşamı Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu Yaseen Muhamed Nasır Algeharari (22), kuzeni Jamal Ab Abdurrazak Altabouni (22) ile beraber tatil yapmak için uçakla geçtiğimiz Cuma günü İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı'na inen Algeharari ve kuzeni Şişli Osmanbey’deki otele giderek yerleşti. Birkaç gün İstanbul'da kalıp Antalya’ya gitmeyi planlayan Algeharari’yi Libya'dan telefon ile arayan akrabası, Esenyurt’ta bir kız arkadaşının olduğunu söyleyerek onunla görüşmesini söyledi.

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KIZLA GÖRÜŞMEYE GİTTİĞİ EVDE KAÇIRILDI

Bunun üzerine genç, Tunus uyruklu Rava isimli kadını arayarak dışarıda buluştu. İkili ardından kadının evine gitti. Gençten bir süre haber gelmemesi üzerine onu arayan Altabouini telefonda görüştü. Genç, kuzenine, “Kızla buluştum, problem yok bu akşam otele gelmeyeceğim, onun evinde kalacağım” diyerek telefonu kapattı. Genç buradan kimliği belirsiz şahıslar tarafından elleri, ayakları ve gözleri bağlanarak kaçırıldı.

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100 BİN LİRA FİDYE İSTEDİLER

Kuzeninden uzun süre haber alamayan Altabouni’yi arayan şahıslar, 100 bin lira fidye istedi. Bunu üzerine gencin kuzeni Aksaray Polis Merkezine giderek durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere timi olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda dolaylı müzakere sonucunda kuzen, şahısları arayarak 20 bin liranın olduğunu, 80 bin liranın ise Libya’dan geleceğini söyledi. Buluşma adresi olarak Esenyurt Fatih Mahallesi’ni veren şahıslar gençle buluşma ayarladı.

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BANYOYA KİLİTLEMİŞLER

Gencin öncesinde polis ekipleri, buluşma yerine gittiğinde bir dernek gördü. Derneğe girerek yetkililerle konuşan polis, bodrum katın çok hareketli olduğu bilgisine ulaştı. Hemen alt kata inerek içeriye baskın düzenleyen polis, etrafa kaçışan Suriye uyruklu Mustafa A. (24), Anas A. (24), Hussem S.’yi (22) gözaltına alırken, etkisiz hale getirdikten sonra banyoda rehin tutulan genci de kurtardı. Operasyon anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şikayetten yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan genç, şubeye götürüldü. Ailesine teslim edilen genç gözyaşlarına boğulurken, zanlılar ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Libya Esenyurt fidye işkence

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