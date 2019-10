“Kızlar Ayakları Üzerinde Durmayı Öğrenerek Yetişmeli”

Çağla Ural, dönemi tüm detaylarıyla yansıtabilmek için kitabı yazmadan önce uzun araştırmalar yapmış:

“Öncelikle en iyi araştırma hatıralarla başlıyor. Maalesef anneannem hayatta değil rahmetli oldu. Ama ondan duyduklarım geçmişte, annemden dinlediklerim, aile bireylerinden dinlediklerim. Zaten o dönemdeki Moda hakkında, hikayenin başladığı Moda semti hakkında epey bir bilgim vardı. Ailem de benim zaten Kadıköylü, Modalı. Onun dışındaki kaynaklar da her zaman ulaşabildiğim kadar geriye gittiğim. Türk kaynakları ki çok fazla Birinci Dünya Savaşı bölümüne gidemiyorsunuz, çünkü her şey sansürlü durumdaydı. Yabancı kaynaklar, paralel olarak işlediğim kitaplar, videolar, elimin ulaşabildiği her türlü kaynağa elimi attım açıkçası. Özellikle buradaki, New Jersey'de yaşıyorum bildiğiniz gibi, buradaki kütüphanelerden de o dönemle ilgili oldukça derin araştırmalar yaptım. Hepsini birleştirmeye çalıştım.”

Türk kızı ile Rum genç arasında imkansız aşk

Kitapta, Rum genç Hristo ile Türk kızı Keriman'ın işgal nedeniyle daha da imkansıza dönüşen aşkları ve milli mücadele kıvılcımının tutuştuğu dönemin hikayesi anlatılıyor: