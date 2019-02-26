"Kızlar İçin STEM Okulu Projesi"

Diyarbakır'ın, okuma yazma seferberliğinde birinci olduğunu anımsatan Güzeloğlu, şöyle devam etti:

Çocukları çok seven bir Cumhurbaşkanının olduğuna işaret eden Güzeloğlu, özellikle kadın ve kız çocuklarının hayatta güçlü olmasını sağlamak amacıyla birçok çalışmanın yapıldığını kaydetti.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tarihinin her döneminde bilim ve irfanı öğreten Diyarbakır'da bu etkinliğin düzenlenmesinin önemine değinerek, çocukları hayatta güçlü kılmak istediklerini söyledi.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2 günlük atölye çalışmasına katılan 100 Türk ve 100 Suriyeli kız öğrenciye sertifikalarının verilmesi için tören düzenlendi.

"Bağımlılıkla mücadelede ve bununla ilgili eser yarışmasında Türkiye'deki okullar arasında Diyarbakır birinci oldu. Diyarbakır tarihi sorumluluğunun, birikim ve dinamiğinin sağladığı ivme ile okul öncesi eğitimde Türkiye'de 15. sırada. Mutlu ve güvenli çocukların, eğitimin hem fiziksel hem teknik hem de sosyal alanlarında, geleceğin büyük Türkiye'sine katkı koyacak bireyler olmasını istiyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen de bilimin sadece somut çıktıları itibarıyla değil, zihinlerde yarattığı değişim ve aydınlanmayla da ülkeler ve milletler için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Ülkelerin bilimde ve teknolojide başarılı ve öncü olmak için gayret sarf etmeleri gerektiğini kaydeden Ergezen, bu noktada değerli bilim insanlarına büyük rol düştüğünü aktardı.

Ergezen, STEM sayesinde, kişilerin iletişim kurabilme becerilerinin yanı sıra bilgiye erişim ve değerlendirme yetenekleri ile eleştirel düşünce becerilerinin de geliştiğini vurguladı.

Türkiye'nin, bilgi teknolojileri ve inovasyon merkezli küresel ekonomide hak ettiği yeri alabilmesi için başta bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında olmak üzere, yükseköğrenim gören insan kaynağını güçlendirmek zorunda olduğunu dile getiren Ergezen, toplumların sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmeleri için bilim ve teknoloji çağının gereksinimi olan hızlı değişim ve dönüşüme aynı hızla ayak uydurmaları gerektiğini belirtti.