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Kızlar onun için çıldırıyor! Moğolistan’ın en seçkin kartal avcısı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

İsmi “çelik savaşçı” anlamına gelen Moğolistan’ın en ünlü kartal avcısı Jenisbek Tserik ile tanışın.

Kızlar onun için çıldırıyor! Moğolistan’ın en seçkin kartal avcısı

CNN Travel, Moğolistan’a giderek ülkenin en iyisi olarak değerlendirilen kartal avcısı Jesibek Tserik ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Kartallarla avlanmak, Moğolistan’da yüzlerce yıllık geçmişi bulunan bir gelenek. O geleneğin genç temsilcilerinden olan Janisbek Tserik ise, ülkede neredeyse bir pop star gibi ilgi görüyor.

Moğolistan’da Tserik ile buluşarak röportaj ve fotoğraf çekimi gerçekleştiren Mark Daffey, CNN Travel’a konuşarak Moğol atı üzerinde dört nala kendilerine doğru koşan Tserik’i, ‘ihtiras Rüzgarları’ filmindeki Brad Pitt’in göçebe versiyonu olarak tanımlayarak “İşlemeli pantolonunun üzerindeki gözalıcı ceketinin içinde kesinlikle dikkat çekiyordu. Kafasını saran tilki tüyü şapkası ve sağ koluna sakince tünemiş altın renkli bir kartalıyla Tserik, kesinlikle görkemli görünüyordu” dedi.

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Janisbek Tserik ile Moğolistan’ın bozkırlarında bir araya gelen Daffey, “çelik savaşçı” lakaplı genç kartal avcısının aynı zamanda usta bir binici ve iki güreşçiyi halat çekme yarışlarında yere sererek seri galibiyet elde eden bir kazanan olduğunu belirtiyor.

Daffey’e göre Jenisbek o kadar usta ki, Dubai’ye davet edilerek orada bazı yarış etkinliklerinde yer aldı. Dubai gezisi kimileri için kulağa önemsiz gelse de; Daffey, Moğolistan’ın batıdaki en ücra bölgesi Bayan-Ölgii’de yaşayan yarı göçebe bir Kazak için herhangi bir yurt dışı gezisinin, başka bir gezegeni ziyaret etmek gibi olduğunu belirtiyor.

Kadınlar arasında bir yıldız gibi ilgi gören 26 yaşındaki Janisbek henüz bekar olsa da, biri Dubai’de olmak üzere beş kız arkadaşı var.

Halat çekme yarışının yanı sıra Jenisbek şampiyon bir okçu ve sayısız kartal avı ödülüne sahip.

GÖRKEMLİ BİR TARİH

Orta Asya’da kartal avcılığının izleri Cengiz Han’ın torunlarının Aral Denizi’ne yerleştiği ve sonra Rus İmparatorluğu tarafından Moğolistan’daki Altay Dağları’na kaçmaya zorlandığı unutulmuş bir krallığa kadar gider.

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  1. yüzyılın başlarında Sovyetler Birliği ve Çin tarafından sınırların tekrar belirlenmesiyle Kazaklar anavatanlarından koptular ve bir daha geri dönemediler. Batı Moğolistan’da yarı göçebe çobanlar olarak yaşamaya devam eden Kazaklar, kartallarla avlanma geleneğini nesilden nesile aktararak yaşatmayı başardılar.

Sovey yönetimi esnasında bu gelenek bastırıldığı için Bayan-Ölgii, kartal avcılığı geleneğinin merkezi haline geldi. Bir Moğol için yarış atı yetiştirmenin gurur verici olduğunu söyleyen Bata adlı yerli, Kazaklar için avlanırken kullanılacak kartal yetiştirmek bir onur meselesi.

1999’da ilk Altın Kartal Festivali’nin ardından turizm vurmadan önce dünyanın bu bölgesinde hayatın çok farklı olduğunu söyleyen Daffey, artık bölgenin çok sayıda ziyaretçi aldığını belirtiyor.

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Ekim başlarında düzenlenen festivalde ve festivalin iki hafta öncesinde Sagsai’de düzenlenen çok daha küçük ölçekli Altay Kazak Kartalı Festivali sırasında ziyaretçi sayısının zirveye çıktığını söyleyen Daffey, her iki festivalde de 100 kadar kartal avcısının yeteneklerini sergilediğini aktarıyor.

Turistlerin geri gitmesiyle birlikte bölgede gerçek kartal avı sezonu başlıyor. Avcılar Ekim ile Mart ayları arasında çiftler halinde dağlara doğru yola koyulur. Avcı çiftlerden biri avın saklandığı yerden çıkmasını sağlarken, diğeri de kartalı hat boyunca serbest bırakır.

Avın ödülleri arasında ise tilki ve tavşan gibi hayvanlar bulunur ki, bu hayvanlar ayrıca avcıları sıcak tutan kürk giysileri de oluşturur. Günler süren avlarda kullanılan kartalların eğitimi içinse sabır gerekir.


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