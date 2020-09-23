Kızlar onun için çıldırıyor! Moğolistan’ın en seçkin kartal avcısı

CNN Travel, Moğolistan’a giderek ülkenin en iyisi olarak değerlendirilen kartal avcısı Jesibek Tserik ile bir röportaj gerçekleştirdi. Kartallarla avlanmak, Moğolistan’da yüzlerce yıllık geçmişi bulunan bir gelenek. O geleneğin genç temsilcilerinden olan Janisbek Tserik ise, ülkede neredeyse bir pop star gibi ilgi görüyor. Moğolistan’da Tserik ile buluşarak röportaj ve fotoğraf çekimi gerçekleştiren Mark Daffey, CNN Travel’a konuşarak Moğol atı üzerinde dört nala kendilerine doğru koşan Tserik’i, ‘ihtiras Rüzgarları’ filmindeki Brad Pitt’in göçebe versiyonu olarak tanımlayarak “İşlemeli pantolonunun üzerindeki gözalıcı ceketinin içinde kesinlikle dikkat çekiyordu. Kafasını saran tilki tüyü şapkası ve sağ koluna sakince tünemiş altın renkli bir kartalıyla Tserik, kesinlikle görkemli görünüyordu” dedi. Janisbek Tserik ile Moğolistan’ın bozkırlarında bir araya gelen Daffey, “çelik savaşçı” lakaplı genç kartal avcısının aynı zamanda usta bir binici ve iki güreşçiyi halat çekme yarışlarında yere sererek seri galibiyet elde eden bir kazanan olduğunu belirtiyor.

Daffey’e göre Jenisbek o kadar usta ki, Dubai’ye davet edilerek orada bazı yarış etkinliklerinde yer aldı. Dubai gezisi kimileri için kulağa önemsiz gelse de; Daffey, Moğolistan’ın batıdaki en ücra bölgesi Bayan-Ölgii’de yaşayan yarı göçebe bir Kazak için herhangi bir yurt dışı gezisinin, başka bir gezegeni ziyaret etmek gibi olduğunu belirtiyor. Kadınlar arasında bir yıldız gibi ilgi gören 26 yaşındaki Janisbek henüz bekar olsa da, biri Dubai’de olmak üzere beş kız arkadaşı var. Halat çekme yarışının yanı sıra Jenisbek şampiyon bir okçu ve sayısız kartal avı ödülüne sahip. GÖRKEMLİ BİR TARİH Orta Asya’da kartal avcılığının izleri Cengiz Han’ın torunlarının Aral Denizi’ne yerleştiği ve sonra Rus İmparatorluğu tarafından Moğolistan’daki Altay Dağları’na kaçmaya zorlandığı unutulmuş bir krallığa kadar gider. yüzyılın başlarında Sovyetler Birliği ve Çin tarafından sınırların tekrar belirlenmesiyle Kazaklar anavatanlarından koptular ve bir daha geri dönemediler. Batı Moğolistan’da yarı göçebe çobanlar olarak yaşamaya devam eden Kazaklar, kartallarla avlanma geleneğini nesilden nesile aktararak yaşatmayı başardılar. Sovey yönetimi esnasında bu gelenek bastırıldığı için Bayan-Ölgii, kartal avcılığı geleneğinin merkezi haline geldi. Bir Moğol için yarış atı yetiştirmenin gurur verici olduğunu söyleyen Bata adlı yerli, Kazaklar için avlanırken kullanılacak kartal yetiştirmek bir onur meselesi.