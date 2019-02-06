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Kızlar pansiyonu ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 19:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kız öğrencilerin barındığı pansiyondaki yatakların ateşe verilmesi sonucu maddi hasar oluştu.Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi’nde bulunan bir kız öğrenci pansiyonunda meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kız öğrencilerin barındığı pansiyondaki yatakların ateşe verilmesi sonucu maddi hasar oluştu.
Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi’nde bulunan bir kız öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; pansiyonda barınan kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu, öğrencilerden bazıları ikinci katta bulunan iki ayrı odadaki yatak ve yastıkları ateşe verdi. Pansiyon görevlilerinin dumanları fark edip yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pansiyon idarecileri tarafından kısa sürede tahliye edilen ve büyük korku yaşayan kız öğrencilere, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, binanın alt katı ve çevre binalara sıçramadan söndürüldü. İki odada da maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili olarak, polis ekipleri yatakları ateşe verdikleri iddia edilen iki kız öğrencinin ifadesine başvurdu.

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi

Kızlar pansiyonu ateşe verdi
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