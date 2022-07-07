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Kızları glazmann trombasteisi hastası olan anne yardım bekliyor! Burunları kanayıp bayılıyorlar

07.07.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta iki kız çocuğu da glazmann trombasteisi hastası olan anne, yardım bekliyor. 12 ve 9 yaşındaki kızlarının sık sık burunlarının kanadığını, vücutlarında morluklar oluştuğunu ve bayıldığını söyleyen anne Esra Bozdağ, "Kızlarımın vücudu hastalığı yüzünden beyaz kan üretmiyor. Sürekli hastaneye götürmek zorunda kalıyoruz. Beyaz kanı biz buluyoruz. Eşim inşaat işçisi ve maddi anlamda zorlanıyoruz" dedi.

Kızları glazmann trombasteisi hastası olan anne yardım bekliyor! Burunları kanayıp bayılıyorlar

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Uzunsöğüt Mahallesinde yaşayan Esra ve İbrahim Bozdağ çiftin çocukları İknur (12) Hatice (9) glazmann trombasteisi hastalığıyla mücadele ediyor. Çocuklar sık sık burnu kanayıp bayılıyor.

"BEYAZ KANI BİZ BULUYORUZ"

Kızlarının çocukluğunu yaşayamadığını söyleyen anne Esra Bozdağ, "Kızlarımın vücudu hastalığı yüzünden beyaz kan üretmiyor. Sürekli hastaneye götürmek zorunda kalıyoruz. Beyaz kanı biz buluyoruz. Eşim inşaat işçisi ve maddi anlamda zorlanıyoruz. 6 aylık bebeğimizin kalbi ve midesinin yan yana olduğunu öğrendik. Midenin de kalbi sıkıştırdığını söyledi doktor. Başka hastanelere götürdük ve orada da ciğerlerin de gelişmediğini söylediler. Doğduktan sonra ameliyat olması gerektiğini, eğer olmazsa yaşamasının imkânsız olduğunu söyledi. Çocuklarımın sürekli burnu kanıyor. Vücutlarında morluklar oluşuyor, bayılıyorlar. Mahalledeki çocuklar oynuyor, koşuyorlar ama ben çocuklarıma sürekli bir kısıtlama getiriyorum. Bir şey olur korkusuyla çok hareket etmelerine izin veremiyorum. Sürekli evin içindeler ve çocukluklarını yaşayamadılar” dedi.

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"GÜNEŞTE DURAMIYORUM"

İknur Bozdağ ise, “Ben 5. sınıf öğrenciyim ve diğer çocuklar gibi koşamıyorum. Güneşte çok duramıyorum. Vücudumda morarmalar oluyor. Geceleri ağrı çekiyorum. Hastalığımdan kurtulmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum ve benim gibi hasta olanları iyileştirmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Hatice Bozdağ ise, “Arkadaşlarım gibi koşup oynamak istiyorum. En çok kolum ağrıyor. Burnum kanıyor. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Benim gibi hasta olan çocukları iyileştirmek istiyorum” diye konuştu. (İHA)

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