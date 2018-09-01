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Kızları için kayıp başvurusundan dönerken, kazada yaralandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kınık ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kızları için kayıp başvurusundan dönerken, kazada yaralandılar

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralanan Sadi ve Handan Kılınç çiftinin, kızları için jandarmaya kayıp başvurusında bulunup eve dönmek için yola çıktıkları belirtildi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Kınık-Soma karayolu Kınık kavşağı yakınlarında meydana geldi. Taştepe Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Sadi Kılınç, gün içerisinde evden çıkan bir daha dönmeyen kızları için jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Eşi Handan Kılınç ile eve dönmek için yola çıkan Sadi Kılınç yönetimindeki 35 UBK 84 plakalı traktöre, Hayrettin Kayalı (52) yönetimindeki 35 AK 0477 plakalı otomobil arkadan çarptı. Traktör yolun sağında bulunan tarlaya uçtu. Kazada, her iki sürücü ile Kılınç'ın eşi Handan Kılınç yaralandı. Yaralılar, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, 1,95 promil alkollü olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Hayrettin Kayalı, tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

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