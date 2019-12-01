Kızları ölen anneden, eski eşe 'vekalet' tepkisi

Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde Yasemin Şahin Tekbıyık, trafik kazasında kaybettiği 11 ve 7 yaşındaki kızları adına eski eşinin sigorta şirketinden para alabilmek için vekalet vermesine tepki gösterdi. Tekbıyık, "Babaları çocuklarımız sağ iken hiç sahip çıkmadı. Çocuklarım öldü, şimdi onlar üzerinden para almaya çalışıyor. Ben bunu istemiyorum" dedi.

Karasu ilçesi Yuvalıdere Mahallesi sapağında 21 Kasım gecesi, Yasemin Şahin Tekbıyık yönetimindeki 59 UG 091 plakalı otomobil ile Mevlüt U. yönetimindeki 34 LC 0519 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, Yasemin Şahin Tekbıyık’ın kızları Kardelen (11) ile Melisa yaşamını yitirdi. Tekbıyık ile Barış Demirelli (20) ve Nail Karpuz (16) yaralandı. Minibüs sürücüsü Mevlüt U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Tedavisinin ardından taburcu olan Yasemin Şahin Tekbıyık, sürücünün en ağır cezayı almasını istedi. Tekbıyık, "Bize çarpan aracın sürücüsünün ailesi benimle görüşmek için haber gönderiyor. Ben onlarla görüşürsem acım tazelenecek, adalete güvendiğim için en büyük, en ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben çocuklarımı yıllarca kendi çabalarımla, zor şartlar altında büyüttüm. Bu kazada benim hiçbir suçum yok, her şey ortada. Ben duruyordum, çok hızlı gelen o araç virajı alamayıp beni altına aldı. Bu kazada 2 çocuğumu kaybettim, yeğenlerimin de durumu ağır. Bende ameliyat oldum ciğerimden. Bize çok büyük bir facia bıraktı" dedi.