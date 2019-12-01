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Kızları ölen anneden, eski eşe 'vekalet' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 16:33 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Karasu ilçesinde Yasemin Şahin Tekbıyık, trafik kazasında kaybettiği 11 ve 7 yaşındaki kızları adına eski eşinin sigorta şirketinden para alabilmek için vekalet vermesine tepki gösterdi.

Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde Yasemin Şahin Tekbıyık, trafik kazasında kaybettiği 11 ve 7 yaşındaki kızları adına eski eşinin sigorta şirketinden para alabilmek için vekalet vermesine tepki gösterdi. Tekbıyık, "Babaları çocuklarımız sağ iken hiç sahip çıkmadı. Çocuklarım öldü, şimdi onlar üzerinden para almaya çalışıyor. Ben bunu istemiyorum" dedi.

Karasu ilçesi Yuvalıdere Mahallesi sapağında 21 Kasım gecesi, Yasemin Şahin Tekbıyık yönetimindeki 59 UG 091 plakalı otomobil ile Mevlüt U. yönetimindeki 34 LC 0519 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, Yasemin Şahin Tekbıyık’ın kızları Kardelen (11) ile Melisa yaşamını yitirdi. Tekbıyık ile Barış Demirelli (20) ve Nail Karpuz (16) yaralandı. Minibüs sürücüsü Mevlüt U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Tedavisinin ardından taburcu olan Yasemin Şahin Tekbıyık, sürücünün en ağır cezayı almasını istedi. Tekbıyık, "Bize çarpan aracın sürücüsünün ailesi benimle görüşmek için haber gönderiyor. Ben onlarla görüşürsem acım tazelenecek, adalete güvendiğim için en büyük, en ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben çocuklarımı yıllarca kendi çabalarımla, zor şartlar altında büyüttüm. Bu kazada benim hiçbir suçum yok, her şey ortada. Ben duruyordum, çok hızlı gelen o araç virajı alamayıp beni altına aldı. Bu kazada 2 çocuğumu kaybettim, yeğenlerimin de durumu ağır. Bende ameliyat oldum ciğerimden. Bize çok büyük bir facia bıraktı" dedi.

'YAŞARKEN ÇOCUKLARLA İLGİLENMEDİ'

Tekbıyık, hastanede tedavi altındayken çok sayıda kişinin yanına gelip ölen kızları için sigortadan para almak adına vekalet istediğini belirtti. Eski eşinin de kızlarıyla hiç ilgilenmemesine rağmen para almak için sigortacılara vekalet verdiğini belirten Yasemin Şahin Tekbıyık, şöyle konuştu:

“Eski eşim bir başvuru yapmış, ancak onun böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Kendisiyle 2 yıldır ayrıyız, resmi olarak boşandık. Kendisi evli ve yeni eşinden çocuk bekliyor. Ben çocuklarıma yıllardır kendim çalışarak bakıyorum. Babaları bir gün bile arayıp bu çocuklar aç mı diye sormadı. Tüm ihtiyaçlarını kendim karşıladım. Karasu’da insanlar hep beni bilirler. Çok fevkalade bir hayatımız yoktu, ama çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim ben. Babaları çocuklarımız sağ iken hiç sahip çıkmadı. Çocuklarım öldü, şimdi onlar üzerinden para almaya çalışıyor, ben bunu istemiyorum.”

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