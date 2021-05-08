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  4. Kızları uyurken eşini katletmişti! Cani kocanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Kızları uyurken eşini katletmişti! Cani kocanın ilk ifadesi ortaya çıktı

08.05.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde ikinci evliliği olan eşi Semra Çetin'i (48), çıkan tartışmada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan Ahmet Çetin (50), yakalandı. Çetin'in ilk ifadesinde, "Her zamanki gibi küçük şeylerden tartışma yaşadık. Tartışma esnasında bir anda sinirlendim ve sinirime hâkim olamayarak eşimi bıçakladım" dedi.

Kızları uyurken eşini katletmişti! Cani kocanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Ahmet Çetin ile 3 yıl önce evlendiği Semra Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçakladı. Semra Çetin hayatını kaybetti. Olay sırasında uyurken seslere uyanan Semra Çetin'in ilk evliliğinden olan kızı Seda Gürbüz, odadan çıkınca annesinin cesediyle karşılaştı.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Semra Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Annelerinin cenazesi götürüldüğü sırada Seda Gürbüz ile olay sırasında iş yerinde olan, acı haberi alıp eve gelen Eda Gürbüz, gözyaşlarına boğuldu.

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YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ahmet Çetin, yaya olarak Silifke istikametine giderken Susanoğlu mevkisinde polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Çetin'in ilk ifadesinde, "Her zamanki gibi küçük şeylerden tartışma yaşadık. Tartışma esnasında bir anda sinirlendim ve sinirime hâkim olamayarak eşimi bıçakladım” dediği belirtildi.

Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.

(DHA)

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