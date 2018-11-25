"Kızlarımızın üniversiteye gitme oranında ciddi iyileşme oldu"

TEKİRDAĞ (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Eğitim alanında yapılan çalışmalarla bugün her şehirde açılan üniversitelerde kızlarımızın üniversiteye gitme oranında, AK Parti'den öncesine ve sonrasına baktığınız zaman, çok ciddi bir iyileşme olmuştur. Kızlarımızın üniversiteye gitme oranı, yüzde 45'leri yakalamıştır." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen ''Türkiye'de Kadına Şiddet, Nedenler ve Çözüm Önerileri" konulu konferansta konuşan Şahin, kadının bir toplumun yapı taşı olduğunu söyledi.

Kadın ve toplum için yapılması gereken çok önemli işler olduğunu vurgulayan Şahin, "5 yaş altı çocukların temiz su bulamadığı için öldüğü bir dünya var. Binlerce çocuğun Ege kıyısında, umut denizinin ölü denize döndüğü, Aylan bebeklerin kıyıya vurduğu, merhameti ve vicdanı kaybolmuş bir dünya var. Kadına, çocuğa ve topluma dair yapılması gereken çok önemli işler var. Ekonominin, kişi başına düşen gelirin arttığı bir dünya, insanı mutlu etmiyor. Aslında maddi ve manevi kalkınmanın ne kadar önemli olduğu bize söyleniyor. Modern dünya 'Artık insani kalkınma lazım.' diyor.'' diye konuştu.