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"Kızlarımızın üniversiteye gitme oranında ciddi iyileşme oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:22 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Eğitim alanında yapılan çalışmalarla bugün her şehirde açılan üniversitelerde kızlarımızın üniversiteye gitme oranında, AK Parti'den öncesine ve sonrasına baktığınız zaman, çok ciddi bir iyileşme olmuştur. Kızlarımızın üniversiteye gitme oranı, yüzde 45'leri yakalamıştır"

TEKİRDAĞ (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Eğitim alanında yapılan çalışmalarla bugün her şehirde açılan üniversitelerde kızlarımızın üniversiteye gitme oranında, AK Parti'den öncesine ve sonrasına baktığınız zaman, çok ciddi bir iyileşme olmuştur. Kızlarımızın üniversiteye gitme oranı, yüzde 45'leri yakalamıştır." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen ''Türkiye'de Kadına Şiddet, Nedenler ve Çözüm Önerileri" konulu konferansta konuşan Şahin, kadının bir toplumun yapı taşı olduğunu söyledi.

Kadın ve toplum için yapılması gereken çok önemli işler olduğunu vurgulayan Şahin, "5 yaş altı çocukların temiz su bulamadığı için öldüğü bir dünya var. Binlerce çocuğun Ege kıyısında, umut denizinin ölü denize döndüğü, Aylan bebeklerin kıyıya vurduğu, merhameti ve vicdanı kaybolmuş bir dünya var. Kadına, çocuğa ve topluma dair yapılması gereken çok önemli işler var. Ekonominin, kişi başına düşen gelirin arttığı bir dünya, insanı mutlu etmiyor. Aslında maddi ve manevi kalkınmanın ne kadar önemli olduğu bize söyleniyor. Modern dünya 'Artık insani kalkınma lazım.' diyor.'' diye konuştu.

- ''Okullaşma oranında ciddi artış meydana geldi''

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Şahin, ''Sosyal devlet nedir? Kimse anlamıyordu. İnsana dokunan, insanın yüreğine dokunan bir devlet anlayışını asla görmemişti ama bizimle birlikte bugün engelli dostu, çocuk dostu, kadın dostu bir şehir ve ülke olabilmenin ne anlama geldiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Şahin, AK Parti ile kızların okullaşma oranında büyük artış yaşandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında yapılan çalışmalarla bugün her şehirde açılan üniversitelerde kızlarımızın üniversiteye gitme oranında, AK Parti'den öncesi ve sonrasına baktığınız zaman, çok ciddi bir iyileşme olmuştur. Kızlarımızın üniversiteye gitme oranı, yüzde 45'leri yakalamıştır. Bu çok önemli bir rakamdır.

Yaptığımız çalışmalarda rakamlara bakın, bu alanda yapılan çalışmalar arasında Türkiye modeldir. Bunu Amerika dahi başaramadı. Avrupa, Türkiye bu rakamları nasıl iyileştirdi diye baktı, araştırdı ve Türkiye modelini gördü. Özellikle kızlarımızın okullaşması, güçlendirilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması, fırsat eşitliği verilmesi çok önemliydi."

Konferansa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

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