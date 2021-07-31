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  4. Kızların etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Tacizciye sokak ortasında linç girişimi

Kızların etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Tacizciye sokak ortasında linç girişimi

31.07.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da genç kızların yoldan geçerken etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen M.E. isimli kişi yakalanarak darp edildi. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu kişi, polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı.

Kızların etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Tacizciye sokak ortasında linç girişimi

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi Dik Sokak’ta meydana geldi. Sokaktan geçen genç kızların etek altından fotoğraflarını çektiği ileri sürülen M.E.'yi mahalle esnafı fark etti.

YAKALAYIP DÖVMEYE BAŞLADILAR

M.E.'ye neden fotoğraf çektiğini soran esnaf ve çevredekiler, açıklama alamayınca dövmeye başladı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu M.E., ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mahalleliyi sakinleştiren polis, M.E.'yi ifadesi alınmak üzere Küçükbalıklı Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. M.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


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Bursa
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