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Kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, cadde ortasında saç saça, baş başa kavga eden üç genç kızı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, cadde ortasında saç saça, baş başa kavga eden üç genç kızı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üç kız caddede karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kızlardan biri, çizmelerini çıkararak karşısındaki kızlardan birine saldırdı. Ardından saç saça baş başa birbirine giren kızlar yere düştü. Çevredekiler, yerde de kavgaya devam eden kızları güçlükle ayırdı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızlara kavga etmemeleri yönünde nasihatlar veren bastonlu yaşlı adam ve kavgayı sona erdirmek için çevreden gelenler görülüyor.

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