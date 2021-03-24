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  4. Kızların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı

Kızların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı

24.03.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir parkta kızlar arasında tekme tokat kavga çıktı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir parkta kızlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar grubu ayırırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İskenderun ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’ndeki 5 kız arasında arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kızlar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Cebinden bıçak çıkaran kızlardan biri, bir diğer kızı elinden hafif şekilde yaraladı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan kavgayı zor da olsa ayırmayı başarırken, karakolda kızların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Öte yandan kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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