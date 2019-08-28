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Kızlarına cinsel istismarla suçlanan babanın tahliye talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 18:14 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta kızları P.E.(18) ve I.E.’ye (6) yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 51 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan H.E.’nin (41), tahliye talebi reddedildi.

Kızlarına cinsel istismarla suçlanan babanın tahliye talebine ret

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta kızları P.E.(18) ve I.E.’ye (6) yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 51 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan H.E.’nin (41), tahliye talebi reddedildi.
Cinsel istismar, P.E.’nin geçen yıl 15 Eylül’de tek katlı evlerinin penceresinden atlayıp kaçarak, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne gitmesiyle ortaya çıktı. Babası H.E.’nin 3 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden P.E. şikayette bulundu. Tutuklanan H.E. hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. P.E.'nin, babasının kız kardeşi I.E.’ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine ayrı bir soruşturma açıldı. Soruşturmanın ardından I.E.’ye yönelik cinsel istismar suçundan ikinci bir iddianame hazırlandı. İki dosya birleştirilerek H.E. hakkında toplamda 51 yıl hapis cezası istendi.
TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık H.E., eşi M.E., mağdur P.E. ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, H.E.’nin cinsel yönden muayenesinin yapılması için hastaneden talep edilen raporun gelmediğini açıkladı. H.E.’nin avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, H.E.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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